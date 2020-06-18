Milletvekili Kaya, halasını son yolcuğuna uğurladı - Son Dakika

Sosyal mesafenin gözetildiği cenaze töreninde Çorum AK Parti Milletvekili Oğuzhan Kaya, halası Şerife Gürbüz'ü son yolcuğuna uğurlarken "İyiliğine, Müslüman bir kul olduğuna, tereddütsüz şehadet ettiğimiz Merhume Şerife Gürbüz halamızı gerçek dünyasına yolcu ettik. Rabbim cenneti ile mükafatlandırır inşallah." ifadelerini kullanarak acısını paylaştı. - ÇORUM

Milletvekili Oğuzhan Kaya'nın halası Şerife Gürbüz, yaşadığı Osmancık 'ta vefat etti. Şerife Gürbüz için bugün saat 14.00'da Esentepe Mahallesi 'nde bulunan Asri mezarlıkta cenaze töreni düzenlendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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