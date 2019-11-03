Son Dakika Haberleri: Milletvekili Kaya, Karabağlar'ı ziyaret etti
Son Dakika Politika Milletvekili Kaya, Karabağlar'ı ziyaret etti

Milletvekili Kaya, Karabağlar'ı ziyaret etti

7 saat önce

AK Parti MKYK Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Karabağlar ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Milletvekili Kaya, Karabağlar'ı ziyaret etti, System.String[]

AK Parti MKYK Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Karabağlar ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Kaya, Karabağlar ilçesinde kanaat önderleri ve esnaf ziyaretleri yaparak vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaya, burada yaptığı açıklamada, Karabağlar'da CHP'li belediye yönetiminin hizmet üretmediğini, hükümet tarafından yapılacak işlere de engel olduğunu söyledi.

Kaya, şöyle konuştu:

"CHP, bu milletin derdiyle dertlenmez. Onların gündemi başka. CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yerel hizmetler ve belediyecilik dışında her işe el atmış durumda. Genel siyasetten kafasını kaldırıp şehre baktığı yok. Burada da ayrı bir parantez açıp şunu söylemek isterim. CHP'li Tunç Soyer, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ortaya koyduğu ve hepimize istikamet olarak gösterdiği milli çizginin sürekli dışında olmuştur. Milli davamız olan Kıbrıs konusunda söylediklerinden tutun, terör örgütüyle ilişkisinden dolayı görevden alınan belediye başkanlarıyla yakın temasına kadar her işinde İzmir'e, İzmirli hemşehrilerimizin ortak hassasiyetlerine aykırı tutumlar var. Bu gündeme özellikle daldığı aşikar. İzmir millidir, İzmir yerlidir, İzmir kurtuluşun ve kuruluşun şehridir. Bunu hiçbir şey değiştiremeyecektir."

Karabağlar'da ne ilçe belediyesinin ne de Büyükşehir Belediyesinin bir çivi bile çakmadığını savunan Kaya, şöyle konuştu:

"Biz hep samimi olduk. Belediye bakanlıktan yetki istedi, kendilerine yetki verildi. Ne istedilerse aldılar ama taş taş üstüne koymadılar. Yetkileri olmasına rağmen plan yapmadılar. İnsanlarımızı mağdur ettiler. Ne kendileri yaptılar ne de bizim yapmamıza müsaade ettiler. İtiraz ettiler, engellediler. Bu zihniyete diyecek söz yoktur. Bunları insanlarımızın vicdanına havale ediyoruz. Biz Karabağlar'ı üniversite kenti yapalım istiyoruz, tam donanımlı modern bir kampüs ile donatalım, Türkiye'nin gıpta ile bakacağı bir yer haline getirelim istiyoruz, CHP'liler bunu istemiyor. Karabağlar'da üniversiteye bile karşı çıkan bir zihniyetle karşı karşıyayız."

Politika

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 05:20 Kaynak: AA
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