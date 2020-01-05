Milletvekili Kendirli, Akçakent'te muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milletvekili Kendirli, Akçakent'te muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Milletvekili Kendirli, Akçakent'te muhtarlarla bir araya geldi

6 saat önce

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Akçakent ilçesinde köy ve mahalle muhtarlarıyla buluştu.

Milletvekili Kendirli, Akçakent'te muhtarlarla bir araya geldi, System.String[]

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Akçakent ilçesinde köy ve mahalle muhtarlarıyla buluştu.

AK Parti Kırşehir İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Akçakent Halk Eğitim Merkezi'nde muhtarlarla istişare toplantısı yapan Kendirli, talepleri dinledi.


Muhtarlarla yaptıkları istişarelerin, köy ve mahaller için yapılacak çalışmaları da şekillendirdiğini, hizmetlerin hızlı bir şekilde ulaşmasını amaçladıklarını vurgulayan Kendirli, şunları kaydetti:

"Kırşehir'in ilçelerinde muhtarlarımızla buluşarak, onları dinliyoruz. Devlet ile vatandaş arasında köprü olan muhtarlarımız, köy ve mahallerindeki ihtiyaçları bize iletiyor, bölge bölge talepleri belirliyoruz. Muhtarlarımızla belli aralıklarla buluşmamız, plan ve projelerin takibi açısından da önem taşıyor. Daha doğru, iyi hizmet ve yatırımlar için bu toplantıları önemsiyoruz."

Toplantıya, İl Genel Meclis Başkanı Hacı Ömer Seyfi, İl Özel İdare Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, İl Genel Meclis üyeleri, daire amirleri ve muhtarlar katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 12:48 Kaynak: AA
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