Milletvekili Kendirli: "Ankara-Niğde Otoyolu'nun Kırşehir ekonomisine olumlu etkileri olacaktır" - Son Dakika

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, yapımı devam eden Ankara-Niğde Otoyolu'nun Kırşehir ekonomisine olumlu etkileri olacağını bildirdi.

Kendirli, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti hükumetlerinin yaptıkları yol çalışmalarının sadece ulaşım faaliyeti olarak görülmemesi gerektiğini, insanların hayatları, yaşamları ve sosyal kullanımlarını zenginleştirdiklerini belirtti.

Her yolun yeni ufuklar, imkanlar, fırsatlar getireceğini vurgulayan Kendirli, şunları kaydetti:

"Otoyolun 34 kilometresi Gölhisar'dan bağlantılı şekilde Kırşehir'den geçecek. Marmara Bölgesi'ni Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine bağlayacak Ankara-Niğde Otoyolu'nun yüzde 85'i de tamamlandı. Otoyol hizmete girdiğinde bağlantı yollarındaki trafik güvenliğinin sağlanacağı gibi seyahat sürelerinin kısalacağını, yöredeki turizm ve sanayinin gelişmesine katkı sağlayacağı da unutulmamalıdır. Yapımı devam eden Ankara-Niğde Otoyolu'nun Kırşehir ekonomisine olumlu etkileri de olacaktır. Ankara-Niğde Otoyolu şehrimiz için imkanları, fırsatları beraberinde getirecektir. İnanıyorum ki açılacak yolla birlikte ticarette canlanma yaşanacaktır. Mesafeler kısaltarak, insanımızın sevdiklerine daha kolay ve sağlıklı kavuşmasını hedefliyoruz. Bir bölümü Kırşehir'den geçecek Ankara-Niğde Otoyolu'nun hayırlı olmasını diliyorum."