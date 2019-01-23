Milletvekili Kendirli, Eğitim Yatırımlarını İnceledi

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, kent merkezinde inşaatı devam eden eğitim yatırımlarını inceledi.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, kent merkezinde inşaatı devam eden eğitim yatırımlarını inceledi.



AK Parti Kırşehir İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 24 derslikli Sosyal Bilimler Lisesinde incelemelerde bulunan Kendirli, ardından okul bölgesindeki 200 kişilik kız ve erkek öğrenci yurdu ve 1 kapalı spor salonu inşaatlarını da gezdi.



40 derslik olarak yapımı devam eden 30 Ağustos Zafer İlkokulu'nu da inceleyen Kendirli, ziyaretlerinin ardından yaptığı açıklamada, ülkenin eğitim konusunda en başarılı illerinden birisinin Kırşehir olduğunu belirtti.



Eğitim deki başarının idareci ve öğretmenler ile velilerin verdiği önemin göstergesi olduğunu vurgulayan Kendirli, şunları kaydetti:



"İlimizdeki eğitim kalitesini korumak, daha da ileri noktalara taşımak adına çalışmalar yürütüyoruz. Amacımız, öğrencilerimizi sağlıklı ve güvenli ortamlarda, geleceğe en iyi şekilde hazırlamaktır. Eğitim süreci ailede başlar, okul döneminde öğretmenlerle devam eder. Hedefimiz, öğrencilerimize bilgi aktarmanın yanı sıra milli ve manevi değerlerini benimsemiş, bilimi ve insani değerleri üstün tutan bir nesil yetiştirmektir. Bunları yaparken de öğrencilerimizin modern binalarda eğitimlerini sürdürmelerini istiyoruz. 2019 yılı sonuna kadar okulların tamamlanmasını planlıyoruz. Yeni binada dersliklerin yanı sıra kütüphane, konferans salonu ve laboratuvar olacak. Ülkemizin geleceği olan gençlerimiz, hayatın her alanında başarılı olmak için kendilerini geliştirmelidir."



Kendirli'nin, eğitim yatırımlarını incelemesine Kırşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Muhsin Kaya, şube müdürleri, okul müdürleri de eşlik etti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Son Dakika! RTÜK Başkanlığına Ebubekir Şahin Seçildi

Yılmaz Özdil'in Kitabı Alışveriş Sitelerinde 25 Bin TL'ye Satılmaya Başladı

24 Haziran Seçimlerinde Çuvallayan Şirket, Yerel Seçim İçin Yaptığı Anketi Paylaştı

Kızını 14 Yerinden Bıçaklayan Babadan Garip Savunma: Sürekli Paramı Yiyordu