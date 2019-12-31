Milletvekili Kendirli, Kaman'da muhtarlarla istişare toplantısı yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milletvekili Kendirli, Kaman'da muhtarlarla istişare toplantısı yaptı - Son Dakika

Milletvekili Kendirli, Kaman'da muhtarlarla istişare toplantısı yaptı

6 saat önce

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Kaman ilçesinde köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Milletvekili Kendirli, Kaman'da muhtarlarla istişare toplantısı yaptı, System.String[]

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Kaman ilçesinde köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kaman Halk Eğitim Merkezi'nde muhtarlarla istişare toplantısı yapan Kendirli, talep ve şikayetleri dinledi.

Toplantıda bir konuşma yapan Kendirli, amaçlarının ortak aklı ön plana çıkararak yapılacak hizmetlerin en iyisini iş ve güç birliği içerisinde gerçekleştirmek olduğunu belirtti.

İstişare kültürünü bir gelenek haline getirdiklerini vurgulayan Kendirli, şunları kaydetti:

"Demokrasimizin temel taşı olan muhtarlarımızla belli zamanlarda bir araya gelerek daha iyi hizmet ve yatırımlarımız için istişarelerimize devam ediyoruz. Birçok konuda Kaman'da bulunan köy sorunlarımızı çözmüş bulunuyoruz. Bundan sonra yapılacak çalışma ve yatırımlarımızı muhtarlarımızla istişare ettik. Bugüne kadar muhtarlarımızla hep iletişim halinde olduk, olmaya devam ediyoruz. Muhtarlarımızın köy ve mahalleleri ile ilgili aktardıkları sorunların çözülmesi için elimizden gelen tüm çaba ve gayreti gösterdik, göstermeye devam edeceğiz. İnşallah, bundan sonra da muhtarlarımızla sürekli iş birliği ve dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz."

Konuşmanın ardından muhtarlar, yapılan hizmetler için Kendirli'ye teşekkür ederek taleplerini iletti.

Toplantıya, İl Genel Meclis Başkanı Hacı Ömer Seyfi, İl Özel İdare Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, Kaman İlçesi İl Genel Meclis üyeleri, daire müdürleri ve muhtarlar katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 10:08 Kaynak: AA
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