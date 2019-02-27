Son Dakika Haberleri: Milletvekili Kendirli; "Kırşehir Köylerine Millet Konağı Yapılıyor"

Milletvekili Kendirli; "Kırşehir Köylerine Millet Konağı Yapılıyor"

25 dakika önce

AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 2. yüz günlük icraat programı kapsamında köy ve mahallelerde sosyal dokuyu geliştirmek için millet konakları yapılacağını söyledi.

Milletvekili Kendirli;
AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 2. yüz günlük icraat programı kapsamında köy ve mahallelerde sosyal dokuyu geliştirmek için millet konakları yapılacağını söyledi.

Milletvekili Kendirli, "Millet Konakları'nın yapılması kapsamında uygulama projelerinin hazırlanması ve ihale süreçlerine başlanıldı. Millet Konaklarının yapımı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından ihalesi ve yapımı gerçekleştirilecek. Bölge Müdürlüğümüz ve İl Özel İdaresi tarafından ilimizde yapılacak olan Millet Konaklarının altyapı çalışmaları yürütülmektedir".dedi.

Köy ve mahallelerde sosyal dokunun geliştirilmesi ve güçlendirilmesinin hedeflendiğinin çalışma hakkında bilgilendirme yapan milletvekili Kendirli, konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı AK Parti seçim manifestosunda da yer verdiği 'değer üreten şehir' vurgusuna hizmet edecek Millet Konakları Projesi ile köy ve mahallelerdeki sosyal dokunun güçlenmesi planlanmakta.

Bu Çerçevede köylerimize yapılacak olan 25 adet Millet Konaklarının bütçe, proje ve ihale süreçleri yoğun çalışma sonucu bitirildi. Şehrimiz, Millet Konaklarını Türkiye genelinde ilk tamamlayan iller arasına girdi. Yapılacak olan 25 adet Millet Konaklarına ilave olarak 25 adet köyümüzde de Millet Konaklarının çalışmaları devam etmektedir. Çalışma sonucunda toplamda 50 köyümüz Millet Konağına kavuşacak." dedi. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:35 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Kendirli, Milletvekili, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Decathlon, Gelen Tepkiler Üzerine Sporcu Başörtüsünün Fransa'da Satışını Durdurdu Mansur Yavaş, Özhaseki'nin Afişlerinin Kendi Afişinin Üzerine Asılmasını Kabul Etti

AK Partili Vekilden Kenti Karıştıran Sözler: Zonguldaklıyım Demekten Utanıyorum THY, Pakistan İle Hindistan Arasındaki Gerginlik Nedeniyle Bazı Seferlerini İptal Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 16:00:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milletvekili Kendirli; "Kırşehir Köylerine Millet Konağı Yapılıyor"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]