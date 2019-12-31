Milletvekili Kendirli, muhtarları dinledi - Son Dakika

AK Parti Kırşehir milletvekilinin Mustafa Kendirli, Kaman ilçesinde köy ve mahalle muhtarlarını dinledi.



Kaman ilçesi köy ve mahalle muhtarlar buluşmasına; AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, İl Genel Meclis Başkanı Hacı Ömer Seyfi, İl Özel İdare Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, Kaman İlçesi İl Genel Meclis Üyeleri ile diğer yetkililer ve Kaman İlçesinde bulunan köy ve mahalle muhtarlar katıldı.



Kaman ilçesi köy ve mahalle muhtarlarıyla Kaman Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda bir araya gelen milletvekili Mustafa Kendirli, istişare toplantılarıyla amaçlarının ortak aklı ön plana çıkararak yapılacak hizmetlerin en iyisini işbirliği ve güç birliği içerisinde yapmak olduğunu belirtti.



İstişare kültürünü bir gelenek haline getirdiklerini ve millete hizmet etme gayelerinin her geçen gün toplantılar ile daha verimli ve planlı hale getirdiklerini ifade eden milletvekili Kendirli; "Demokrasimizin temel taşı olan muhtarlarımızla belli zamanlarda bir araya gelerek daha iyi hizmet ve yatırımlarımız için istişare toplantılarına katılıyoruz. Köy ve mahalle muhtarlarımızın tüm ihtiyaç ve taleplerini dinledik. Kaman'da bulunan köylerimizin sorunlarını çözmüş bulunuyoruz ve bundan sonra yapılacak olan çalışma ve yatırımlarımızı muhtarlarımızla istişare ederek devam edeceğiz"dedi.



Toplantı hatıra fotoğrafı ve fikir alışverişi ile son buldu. - KIRŞEHİR