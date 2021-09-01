Milletvekili Kılıç'tan İnegöl'e ziyaret - Son Dakika

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, İnegöl ilçesinde temaslarda bulundu.

İlk ziyaretini İnegöl Belediyesi'ne gerçekleştiren Kılıç, ardından Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, meclis üyeleri ve parti yöneticileriyle birlikte gün boyu şehirde temaslarda bulundu. İnegöl Belediyesi'nin Gençlik Merkezi zemin katında hayata geçirdiği Nöbetçi Kitaphane ziyaret edilirken, burada öğrencilerle sohbet edilip, gelecek adına fikirleri dinlendi. Ardından Yeniceköy Mahallesinde esnaf ve vatandaşlara yönelik ziyaretler yapıldı. Bölgenin meseleleri ve vatandaşların talepleri dinlendi. - BURSA