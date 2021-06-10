Milletvekili Kirazoğlu'nun ağabeyi son yolcuğuna uğurlandı - Son Dakika

Milletvekili Kirazoğlu'nun ağabeyi son yolcuğuna uğurlandı

AK Parti Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu'nun kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden ağabeyi Mehmet Ali Kirazoğlu'nun cenazesi kılınan namazın ardından defnedildi.

AK Parti Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu'nun kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden ağabeyi Mehmet Ali Kirazoğlu'nun cenazesi kılınan namazın ardından defnedildi. Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu'nun kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren ağabeyi Mehmet Ali Kirazoğlu son yolcuğuna uğurlandı. Bahaeddin Nakıpoğlu camiinde düzenlenen cenaze namazına Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti İl Başkanı Eyup Özkeçeci, MHP Milletvekili Muhittin Taşdoğan, AKP Milletvekili Nejat Koçer, Oğuzeli Belediye Başkan Sait Kılıç ile Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Kemal Önder Sekücü'nün yanı sıra çok sayıda kişi katıldı. Gaziantep Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından konuşan milletvekili Kirazoğlu, cenaze namazına katılarak başsağlığı dileyenlere teşekkür etti. Dini vecibelerin ardından Mehmet Ali Kirazoğlu'nun cenazesi Asri Mezarlıkta toprağa verildi. - GAZİANTEP

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