Son Dakika Haberleri: Milletvekili Kirazoğlu, Ramazan Bayramı'nı kutladı
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Milletvekili Kirazoğlu, Ramazan Bayramı'nı kutladı

1 saat önce

AK Parti Gaziantep milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, yayımladığı mesajında Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Milletvekili Kirazoğlu, Ramazan Bayramı'nı kutladı, System.String[]
AK Parti Gaziantep milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, yayımladığı mesajında Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan AK Parti Gaziantep milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, Ramazan Bayramını kutlayarak, "İyiliği şefkati ve merhameti bol mübarek Ramazan ayının bayramına çok şükür ulaştık. Regaip ile başlayan ve üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayına veda ederken Allah'u Teala'dan bizleri tekrar Ramazan ayına eriştirmesini dilerim. Ramazan ayında kurulan dostluklar, yapılan gönüller ve kazanılan hayır duaları bayram ile feyzin doruğuna ulaşmakta ve diğer aylar için bizlere pusula olmaktadır. Ramazan Bayramı'nda yanımızda olanlara şükür edip uzakta olan yakınlarımızı özlemle yad ederken, yanımızda olmayan sevdiklerimizi ve şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyorum. Ramazan Bayramı'nın dünya üzerindeki zulmün durmasına ve insanlığın barışına vesile olmasını diliyorum" dedi. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 03:00 Kaynak: İHA
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