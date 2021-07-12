AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, Sarıgöl'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, Sarıgöl'de muhtarlar ve mahalle temsilcileriyle bir araya geldi.

Sarıgöl Ziraat Odası dinlenme tesislerinde düzenlenen kahvaltı programına katılan Kıvırcık konuşmasında, salgın sürecinde çok ağır imtihanlar verildiğini belirterek salgın sürecinde istişare toplantılarından da mahrum kalındığını söyledi.

Kıvırcık, "'Her şerde bir hayır vardır' Atalarımız boşuna söylememişler. Bu içinden geçtiğimiz süreç, bize hem sağlığımızın kıymetini bir kere daha anlama imkanı verdi. Hem de birliğin, beraberliğin, istişarenin bir arada gönül birliğinin ne kadar kıymetli olduğunu bir kere daha gösterdi." ifadelerini kullandı.

Kıvırcık, şöyle devam etti:

"Çok çalışmamız gereken zamanlardan geçiyoruz. Siz ne kadar emek verirseniz o kadar karşılığını alırsınız. Memleket toprak gibidir, siz ne kadar işlerseniz bereketi artar. Biz 19 yılda AK Parti olarak birçok hizmetlere imza attık yollarımızı yaptık, denizlerin altından yollar geçirdik. Köprüler yaptık yolları birleştirdik. Yaptıklarımızı geride bırakarak, daha yenilerini yapmak için koşmaya devam ettik. Bunlar yeterli değil daha çok hizmet için biz buraya sizlerin fikirlerini almaya geldik. Biz çalıştık, hizmet ürettik. En büyük sınavımız birlik ve beraberliğimiz. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın MHP lideri Devlet Bahçeli'nin izinde birlik ve beraberlik içinde Cumhur ittifakı olarak memleketimize ve milletimize sahip çıkarak memleketimiz olan hizmetimize yerine getirdik."

Milletvekili Kıvırcık daha sonra Sarıgöl'de iş kazası geçiren Yaşar Coşkun'u evinde ziyaret etti.

Sarıgöl Kaymakamı Ali Aslan'ı da makamında ziyaret eden Kıvırcık'a ilçe ziyaretlerine MHP ve AK Parti Sarıgöl Belediye Meclis üyeleri de eşlik etti.