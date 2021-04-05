Milletvekili Koçer'den GSO'ya ziyaret - Son Dakika

Milletvekili Koçer'den GSO'ya ziyaret

05.04.2021 18:17
Milletvekili Koçer'den GSO'ya ziyaret, System.String[]

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi'yi ziyaret eden Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, kent sanayisi, üretim ve ihracatta yaşanan sorunlar hakkında bilgi alarak, sorunların çözümü için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi'yi ziyaret eden Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, kent sanayisi, üretim ve ihracatta yaşanan sorunlar hakkında bilgi alarak, sorunların çözümü için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Gaziantep Sanayi Odası ile her zaman iş birliği içerisinde olduklarını dile getiren Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, bu kapsamda GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ile çok faydalı bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydetti. Sanayi, üretim, ihracat ve Gaziantep ekonomisinin içinde bulunduğu ekonomik süreç hakkında istişarelerde bulunduklarını dile getiren Nejat Koçer, "Sanayicilerimizin yaşadığı sorunları Başkanımız Adnan Ünverdi raporlar halinde bize ilettiler. Notlarımızı aldık ve başlıklar halinde hepsinin takibini gerçekleştireceğiz. Gaziantep Sanayi Odası ile iş birliğimiz geçmişten buyana çözüm odaklı olarak devam ediyor. Bu çerçevede tüm meslek kuruluşlarımızla şehrimizin sorunları için çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer'in yaşanan sorunların çözümü noktasında her zaman yanlarında olduğunu ve bugün de hazırladıkları raporu kendileri ile paylaştıklarını belirtti.

Pademinin zorlu koşullarında, Gaziantep'in sanayi ve ihracatta iyi bir imtihan vermesine rağmen, uluslararası ticarette yaşanan aksaklıklar, ülkelerin korumacı politikaları, piyasalardaki dalgalanmalar, finansmana ulaşım ve maliyetler, hammadde tedariki ve fiyat artışları, konteyner ve deniz taşımacılığı konularında yaşanan sorunların iş çevrelerini olumsuz etkilediğini aktaran Ünverdi, "Tüm dünyada zorlu süreç maalesef devam ediyor. Hepimizin temel beklentisi ise pandeminin gündemden tamamen çıkması ve geleceğimizin öngörülebilir hale gelmesi. Pandeminin sağlığımız başta olmak üzere ekonomi üzerindeki etkileri sürüyor. Sanayi Odası olarak bizler de pandeminin etkilerini azaltabilmek için sanayicilerimizle sürekli görüşmeler yapıyor, tüm sektörlerin sorunlarını birebir dinliyor ve rapor haline getiriyoruz. Bugün de Milletvekilimiz Nejat Koçer'e sahada edindiğimiz bilgiler, ortak meclis toplantıları ve meslek komite toplantılarımızdan çıkan sonuçlar neticesinde hazırladığımız raporu sunma imkanı bulduk. Son dönemde özellikle meslek komite toplantılarımızda çokça dile getirilen plastik sektörünün hammadde konusunda yaşadığı problemleri, çocuk bezi üreticilerimizin KDV oranları ile ilgili beklentilerini, tüm sektörlerimizle ilgili sorunları kendileriyle paylaştık. Sanayi, ihracat ve ticaretimiz hakkında istişarelerde bulunarak iş dünyası olarak kamudan beklentilerimizi kendilerine ilettik. Şehrimiz adına çözüm odaklı çalışmaları ve nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Milletvekili Koçer'den GSO'ya ziyaret
Milletvekili Koçer'den GSO'ya ziyaret

Gaziantep Sanayi Odası, Milletvekili, Nejat Koçer, Gaziantep, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Milletvekili Koçer'den GSO'ya ziyaret - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sarıklı amiral açıklaması: Olumlu bakmadık, biz de yanlış buluyoruz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sarıklı amiral açıklaması: Olumlu bakmadık, biz de yanlış buluyoruz 'Şampiyonluklar kabul edilsin' dedi, Galatasaray'ın cevabı çok sert oldu: Derhal istifaya davet ediyoruz 'Şampiyonluklar kabul edilsin' dedi, Galatasaray'ın cevabı çok sert oldu: Derhal istifaya davet ediyoruz Joe Biden'ın oğlu Hunter'dan yıllar sonra gelen itiraf: Yengemle birlikte oldum Joe Biden'ın oğlu Hunter'dan yıllar sonra gelen itiraf: Yengemle birlikte oldum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerlendirme toplantısına katılan isimler belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerlendirme toplantısına katılan isimler belli oldu Gelini tarafından dövüldüğü anların videosu ortaya çıkınca talihsiz kadının mezarı açıldı Gelini tarafından dövüldüğü anların videosu ortaya çıkınca talihsiz kadının mezarı açıldı Beşiktaş'a gol atıp kadro dışı kalan Aytaç, şimdi de kulüpten kovuluyor Beşiktaş'a gol atıp kadro dışı kalan Aytaç, şimdi de kulüpten kovuluyor Vakalar 47 günde 12 katına çıktı! Vaka sayısında zirve yapan Samsun'u tahtından etmeye aday bir ilimiz var Vakalar 47 günde 12 katına çıktı! Vaka sayısında zirve yapan Samsun'u tahtından etmeye aday bir ilimiz var Beklenen rapor çıktı! Evinde ölü bulunan Şükriye'nin ölüm nedeni belli oldu Beklenen rapor çıktı! Evinde ölü bulunan Şükriye'nin ölüm nedeni belli oldu
Manchester United'da Bruno Fernandes ile teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer birbirlerine girdi Manchester United'da Bruno Fernandes ile teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer birbirlerine girdi         
18:53
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 104 amiralin imza attığı Montrö bildirisine tepki: Kesinlikle art niyetli bir bildiri Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 104 amiralin imza attığı Montrö bildirisine tepki: Kesinlikle art niyetli bir bildiri         
18:09
Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Denizlispor'la karşılaşıyor! Maçta ilk 11'ler belli oldu Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Denizlispor'la karşılaşıyor! Maçta ilk 11'ler belli oldu         
17:54
Darboğazda olan Yunanistan, Girit'in Kandiye bölgesindeki limanını satıyor Darboğazda olan Yunanistan, Girit'in Kandiye bölgesindeki limanını satıyor         
17:51
Türk İHA ve SİHA'larının mucidi Selçuk Bayraktar'dan yeni proje! İnsansız savaş uçağı geliyor Türk İHA ve SİHA'larının mucidi Selçuk Bayraktar'dan yeni proje! İnsansız savaş uçağı geliyor         
16:40
İngiltere'nin aşı zaferi: Can kaybı 10'a düştü, 70 yaş üstü vaka neredeyse yok İngiltere'nin aşı zaferi: Can kaybı 10'a düştü, 70 yaş üstü vaka neredeyse yok         
16:17
Gülşen ve Ebru Şahin süper minili ev hallerini paylaştı, sosyal medya çalkalandı Gülşen ve Ebru Şahin süper minili ev hallerini paylaştı, sosyal medya çalkalandı         
15:39
Gizemli hayırsever poşetle getirdiği parayı turp işçilerine dağıttı Gizemli hayırsever poşetle getirdiği parayı turp işçilerine dağıttı         
13:15
Aydınlı esnaf, işleri düşünce pide servisini drone ile yapmaya başladı Aydınlı esnaf, işleri düşünce pide servisini drone ile yapmaya başladı         
12:53
Survivor yarışmacısı İsmail Balaban'a Başkan'dan çağrı: O yarışmadan çekilmelisin Survivor yarışmacısı İsmail Balaban'a Başkan'dan çağrı: O yarışmadan çekilmelisin         
11:53
Sosyal medyadaki hakaretleri nedeniyle büyük tepki çeken Sosyal medyadaki hakaretleri nedeniyle büyük tepki çeken "Sapık Alihan" gözaltında         
11:18
Milyonlarca kişinin arasından seçildi! Trabzonlu genç Apple'ın reklam yüzü olacak Milyonlarca kişinin arasından seçildi! Trabzonlu genç Apple'ın reklam yüzü olacak         
11:14
Doğadan topladığı tahta parçalarıyla heykeller yapıyor! Müşterileri arasında Rahmi Koç ve Ali Koç bile var Doğadan topladığı tahta parçalarıyla heykeller yapıyor! Müşterileri arasında Rahmi Koç ve Ali Koç bile var         
10:45
43 ilin bağlantı noktasında trafik kilitlendi! Kuyruğun sonu görünmüyor 43 ilin bağlantı noktasında trafik kilitlendi! Kuyruğun sonu görünmüyor         
10:19
Bir ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf çekimi: 20 model apar topar tutuklandı Bir ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf çekimi: 20 model apar topar tutuklandı         
09:59
Hayat Bilgisi'ndeki Pikaçu rolüyle ünlenen Kerem Kupacı yurt dışına yerleşti Hayat Bilgisi'ndeki Pikaçu rolüyle ünlenen Kerem Kupacı yurt dışına yerleşti         
09:57
Bir Bülent Serttaş vakası daha! Ünlü oyuncu, Damla Sönmez'in oryantal dansına kafa çevirdi Bir Bülent Serttaş vakası daha! Ünlü oyuncu, Damla Sönmez'in oryantal dansına kafa çevirdi         
00:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2021 19:01:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Milletvekili Koçer'den GSO'ya ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei