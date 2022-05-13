Milletvekili Koçer'den Pençe Kilit gazisine hastanede ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Milletvekili Koçer'den Pençe Kilit gazisine hastanede ziyaret

13.05.2022 15:17
Milletvekili Koçer'den Pençe Kilit gazisine hastanede ziyaret

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Operasyonunda terör örgütü ile yaşanan çatışmada gazi olan Gaziantepli P. Uzman Çavuş Serdar Ağdaş'ı tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etti.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Operasyonunda terör örgütü ile yaşanan çatışmada gazi olan Gaziantepli P. Uzman Çavuş Serdar Ağdaş'ı tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etti.

Milletvekili Koçer, ziyarette, Gaziantepli Gazi Serdar Ağdaş ve babası Mikail Ağdaş'a geçmiş olsun dileklerini iletti,. Şehit, şehit aileleri ve gazilerin milletin sinesinde yer aldıklarını vurgulayan Koçer, "Kahraman ecdadımızın bize mirası olan cennet vatanımızı canımız pahasına, son teröristi yok edinceye kadar savunmaya devam edeceğiz. Asker, polis tüm güvenlik güçlerimiz bizim için çok kıymetliler. Onların kahramanlıkları bu toprakları bizler için güvenli ve yaşanır hale getiriyor. Devletimiz de şehitlerimizin manevi mirasına ve onların yakınları ile gazilerimize ve gazi yakınlarına her zaman tüm imkanları ile sahip çıkarak destek vermeye devam ediyor. Şehit ve gazilerimiz için ne yapsak azdır, onlara minnettarız. Tedavisi devam eden tüm gazilerimize acil şifalar diliyorum" dedi. - GAZİANTEP

YORUMLAR
500
Milletvekili Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Şensoy'u ziyaret etti Milletvekili Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Şensoy'u ziyaret etti

Milletvekili, Gaziantep, Irak, Gazi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Milletvekili Koçer'den Pençe Kilit gazisine hastanede ziyaret - Son Dakika


Son Dakika
18:55 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası
18:26 İngiltere'de taraftarlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Premier Lig, Cristiano Ronaldo'yu listeye almadı
17:31 Kayınpederini baklavayla zehirleyen damat mahkemede konuştu: Yaptığım çocukça bir şeydi
17:29 Ukrayna, Rus ordusunun kurduğu köprüyü havaya uçurdu! Donets nehrinin aşılması engellendi
17:26 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Ümit Özdağ'ın sığınmacılarla ilgili iddiasını yalanladı
17:25 Suriye'nin kuzeyine yapılan cezalandırma atışlarında 52 terörist etkisiz hale getirildi!
17:24 Jorge Jesus'un aklındaki isim belli oldu! Fenerbahçe, Samuel Lino için harekete geçti
17:22 Nijerya'da feci olay! Üniveriteli genç kız İslam'a hakaret ettiği iddia edilerek yakılarak öldürüldü
16:54 Donald Trump, Pensilvanya Bulvarı'ndaki ikonik otelini 100 milyon dolar kar ederek sattı
16:52 PSG ile sözleşmesi bitecek Mbappe'nin kafası karışık! İki İspanyol devi, Fransız yıldızı yakın markaja aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 19:26:33. #1.11#
SON DAKİKA: Milletvekili Koçer'den Pençe Kilit gazisine hastanede ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement