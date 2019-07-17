Son Dakika Haberleri: Milletvekili Köktaş: "Amacımız fındık fiyatının açıklanması ve belirsizliğin ortadan kalkması"
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Milletvekili Köktaş: "Amacımız fındık fiyatının açıklanması ve belirsizliğin ortadan kalkması"

1 saat önce

Fındık bölgesi milletvekilleri ile bir araya gelen AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, amaçlarının hasat dönemi başlamadan önce fındık fiyatının açıklanması ve fındıktaki belirsizliğin ortadan kalkması olduğunu söyledi.

Milletvekili Köktaş:
Fındık bölgesi milletvekilleri ile bir araya gelen AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, amaçlarının hasat dönemi başlamadan önce fındık fiyatının açıklanması ve fındıktaki belirsizliğin ortadan kalkması olduğunu söyledi.

Milletvekili Köktaş, fındık bölgesi milletvekilleri ile birlikte 2019- 2020 fındık sezonunu değerlendirmek ve eylem planı oluşturmak üzere bir araya geldikleri toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Toplantının bir adım sonrasında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile bir araya gelmek olduğunu ifade eden Köktaş, "Amacımız hasat dönemi başlamadan önce fındık fiyatının açıklanması ve fındıktaki belirsizliğin ortadan kalkmasıdır" dedi.

"Çitçimizin yanındayız"

AK Parti hükümetleri olarak çiftçinin her zaman yanında olduklarını kaydeden Milletvekili Köktaş, "Ürün, yatırım ve alan bazlı destekleri vererek çiftçimizi, tarımla uğraşan insanlarımızı mağdur etmemeye gayret gösterdik. İşte bugün de, bunun hedefe ulaşması için ön çalışmalarımızı hızlandırdık. AK Parti hükümetleri olarak hiç bir dönem çiftçimizi, sanayicimizi yanıltmadık, popülist siyaset yapmadık. Hele hele ucuz siyasete asla prim vermedik. Bu, bundan sonrada böyle olacak" diye konuştu.

"Fındığın kararını fındıkçıların vermesini istiyoruz"

2018 yılında ziraat odaları ve tarafların, rekoltenin düşük olduğunu, hükümetin fiyat açıklamaması gerektiğini, fındık fiyatlarının tırmanışta olduğunu kendilerine bildirmeleri üzerine hükümet olarak sessiz kaldıklarını aktaran Köktaş, "Ancak daha sonra gelişen olaylar üzerine, fiyatların yukarı gitme yerine, aşağıya doğru düştüğünü gördük ve çalışmalar yaparak 14 lira ve 14,50 lira fiyat verilmesinin uygun olacağını ve bu fiyattan sonra da fındığın 18 liraları gördüğünü hep beraber müşahede ettik. Bu fiyatlar baz alınarak inanıyorum ki, bu yıl fındığa hem hükümetimize yük gelmeyecek hem yurt dışı alıcıları sıkıntıya koymayacak hem de çiftçimizin rahat edeceği bir fiyat ilerleyen günlerde bakanlığımız tarafından kamuoyu ile paylaşılacak ve fındık üreticimiz stratejisini ona göre kurgulayacaktır. Gelişmeleri hemşehrilerimizle yeri ve zamanı geldiğinde paylaşmak istiyoruz. Fındığın kararını, fındıkçıların vermesini istiyoruz. Ucuz siyasetle gündeme gelmek isteyenlerinde geçmişte fındıkla alakalı ne yaptıklarını bilmek istiyoruz" şeklinde konuştu. - SAMSUN
fındık fiyatları, Milletvekili, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 06:33 Kaynak: İHA
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