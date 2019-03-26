Son Dakika Haberleri: Milletvekili Konuştukça A Milli Takım Gol Attı

Milletvekili Konuştukça A Milli Takım Gol Attı

1 saat önce

Seçim çalışmaları sırasında Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde halka hitap ettiği sırada A Milli Takım'dan art arda gelen 2 gol sevinci kameralara yansıyan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin'in görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Milletvekili Konuştukça A Milli Takım Gol Attı, System.String[]
Seçim çalışmaları sırasında Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde halka hitap ettiği sırada A Milli Takım'dan art arda gelen 2 gol sevinci kameralara yansıyan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin'in görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Euro 2020 Elemelerinde Moldova'yı 4-0 yenen A Milli Futbol Takımı'nın galibiyeti bütün Türkiye'de sevinç yaşattı. Mustafakemalpaşa Paşalar Mahallesi'nde bir kahvehanede vatandaşlara hitaben konuşma yapan Milletvekili Mustafa Esgin'in bir gözüyle de televizyonda oynanan milli maçı takip etmesi dikkatlerden kaçmadı. Gezi olaylarının Türkiye'ye zararının 160 milyar TL olduğundan bahseden ve bununla 10 bin adet köprülü kavşak yapılacağına dikkati çektiği esnada maçın 24.'ncü dakikasında Hasan Ali'nin attığı gol sevincini yaşayan Esgin, "Gol oldu degil mi? Allah'a hamd olsun. İşte bu...Büyük başarılar, Türkiye'nin başarıları bizim heyecanımızla birlikte gelecek inşallah" diyerek sevincini paylaştı.

2 dakikada 2 gol

Konuşmasına devam ettiğinden 2 dakika sonra bu kez Cenk Tosun'un maçın 26'ncı dakikasında attığı golün sevincini yaşayan Mustafa Esgin, "Ben konuştukça goller geliyor hamd olsun. Kıymetli hemşehrilerim yüzlerimiz gülüyor, daha da gülecek inşallah" dedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:38 Kaynak: İHA

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