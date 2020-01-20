Milletvekili Köylü'den hakkında çıkan kumar iddialarına suç duyurusu - Son Dakika

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü,kendisine siyasi kumpas kurulduğu iddiasıyla Kastamonu Adalet Sarayına gelerek Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.



TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, bazı yayın organları ile internet sitelerinde 'Hakkı Köylü kumar masasında yakalandı, muhabirlere saldırdı' şeklinde çıkan haberler üzerine kendisine siyasi kumpas kurulduğu iddiasıyla Kastamonu Adalet Sarayına gelerek Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Kastamonu Adalet Sarayı önünde büyük bir kalabalık tarafından karşılanan Hakkı Köylü, suç duyusunu öncesinde açıklamalarda bulundu.



"Bana ve partimize karşı büyük bir kumpas var"



AK Parti'ye zarar verme düşüncesiyle yapılan bir hareket olduğunu iddia eden Köylü, "Olayı önce küçük bir olay gibi düşündüm ancak bu yayınları gördükten sonra anladım ki büyük bir kumpas var. Yani benim siyasi kariyerimi zedelemek için yapılan hatta beni ve İl Başkanını da buna dahil ederek AK Parti'ye zarar verme düşüncesiyle yapılan bir hareket olduğunu anladım. Elbette ki peşini bırakmamız gerekiyor. Biz de bu yaşanan olaylardan dolayı şikayet etmeyi düşündük. Diğer arkadaşlarımız zaten şikayet ettiler. Bende bugün buraya Cumhuriyet Savcılığına şikayet dilekçemi vermeye geldim. Bütün Türkiye benim nasıl bir insan olduğumu bilir. Kumarla hiç alakam olmadığını bilir ve özellikle de hiç Kıbrıs'a gitmemiş bir adam 'Kıbrıs'a gitmiş, Kıbrıs'ta kumar oynamış' dendiği andan itibaren zaten anlaşılıyor ki tamamen bir kumpas peşindeler. Bunları da tersine başlarına geçireceğim. Bunu açıkça söylüyorum" dedi.



Suç duyurusunda bulundu



İddialarının arkasında şüphelendikleri isimleri netleştirince açıklayacağını belirten Köylü, konuşmaların ardından Cumhuriyet Savcılığına suç duyusunda bulundu. - KASTAMONU