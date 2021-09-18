Milletvekili Maviş, Boyabat ilçesinde yapılacak yatırımlarla ilgili bilgi verdi - Son Dakika

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Boyabat ilçesinde yapılacak yatırımlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Boyabat Köprübaşı Parkı Çay Bahçesi'nde muhtarlarla bir araya gelen Maviş, Ayancık'taki sel felaketi dolayısıyla uzun süredir Boyabat'a gelemediğini söyledi.

Yaklaşık 40 gündür vatandaşların yarasını sarmak için yoğun mücadele verdiklerini belirten Maviş, hayat normale döndükçe rutin programlarına devam ettiklerini anlattı.

Muhtarlarla çalışmaları değerlendirip ihtiyaçları gözden geçireceklerini dile getiren Maviş, "Boyabat ilçemiz ile ilgili üç yeni gelişme var. Tarihi İnönü İlkokulu'nun restorasyon ihalesi 30 Eylül'de yapılacak, ihale ilana çıktı. İnşallah restorasyon tamamlandıktan sonra bahçesi ile İnönü İlkokulu hem eğitim camiasına hem de tüm Boyabatlılara sosyal tesis, öğretmenevi olarak hizmet verecek." dedi.

Şu anda Halk Eğitim Merkezi ve Öğretmenevi olarak hizmet veren binaların da 2-3 aylık süre içinde yıkılacağına işaret eden Maviş, bu alana yapılacak halk eğitim merkezi binasının ihalesini 3 ay içinde tamamlayacaklarını kaydetti.

Boyabat top sahası olarak bilinen Mezarlık mevkisindeki sahanın da ihalesinin hazır olduğunu aktaran Maviş, şunları söyledi:

"Bir ay içinde 3 bin kişilik kapalı tribünü, doğal çimi, aydınlatması, soyunma odaları, hakem odaları ile çok güzel bir stat inşa edeceğiz. Yine Boyabat Hükümet Konağı ve Belediye binası çalışmaları devam ediyor. 3-5 ay içinde çalışmalar tamamlanmış olacak. Boyabat'ımız için güzel işler yapıyoruz. Boyabat güçlü bir çeltik, güçlü bir tarım ilçesi. Haliyle çeltik üreticilerimizin her geçen gün ihtiyaçları problemleri oluyor, onları da değerlendireceğiz. Yaptıklarımızı, yapamadıklarımızı hep birlikte konuşacağız. Elimizden gelen katkıları muhtarlarımıza sağlayacağız."

Toplantıya Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Yaylaoğlu, İl Genel Meclisi üyeleri Mustafa Demircan, İsa Bağcı ve Rıdvan Mete katıldı.