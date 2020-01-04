Milletvekili Maviş Boyabat'ta ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Boyabat ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Maviş, Tarihi Boyabat Orta Çarşı ve Kasaplar Çarşısı'nı ziyaret ederek esnafla sohbet edip sorunlarını dinledi.

Halk Eğitim Merkezince açılan el sanatları kurslarını da ziyaret ederek incelemelerde bulunan Maviş, kurs öğreticileri ve yöneticilerinden bilgi aldı.

Boyabat Ziraat Odası Başkanı Cemil Elmacı'yı da ziyaret edip hayırlı olsun dileğinde bulunan Maviş, tarım ve hayvancılığın gelişmesi için önerilerin dikkate alınacağını, ellerinden gelen çalışmaları yapıp sorunları çözmeye çalışacaklarını söyledi.

Kuraklık, dolu, sel gibi felakete uğrayan çiftçilerin hükümetin de gündeminde olduğuna işaret eden Maviş, "Çiftçilerimizin zararlarının karşılanması ve devlete kredi borçlarının ertelenmesi için kendilerine tam destek olacağız. En kısa zamanda Saraydüzü, Durağan ve Boyabat ilçe tarım müdürleri, ziraat odaları temsilcilerimiz ve çiftçilerimizle çalıştay yapacağız." dedi.

Maviş, Yıldız Mahallesi Çorak yolu üzerinde inşaatı devam eden İmam Hatip Külliyesi inşaatını ziyaret ederek, inşaatın durumuyla ilgili bilgi aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yaptıkları görüşmeler sonucunda Orta Çarşı'nın projesi tamamlanan üç sokağının ihalesine bu ay çıkılacağını anlatan Maviş, "Orta Çarşı'nın tarihi kimliğine kavuşacağı en güçlü ve en büyük adımı atmış oluyoruz. Tarihi evleri restore edip Boyabat'ı Göynük, Mudurnu, Beypazarı, Kastamonu, Amasya gibi bu mimari havzanın ruhuna uygun bir parçası haline getirmek için adım adım ilerliyoruz." dedi.

Doğal gaz hattının Boyabat'a kadar geldiğini, bundan sonraki aşamada şehir merkezinde çalışma olacağını belirten Maviş, doğal gaz hatlarının hanelere çekilmesi ve aboneliklerin yapılmasının gerçekleştirileceğini kaydetti.

Bir ay içinde ilk ateşin yakılabileceğini tahmin ettiklerini aktaran Maviş, "Ancak şehrin tamamının doğal gaza kavuşması kademe kademe gerçekleşecek. Bir yıl içinde şehrin tamamının doğal gaza kavuşması teknik olarak mümkün değil.Önümüzdeki yıl çok ciddi mesafe katedilecek, bir sonraki yıl da kademe kademe Boyabat'ın yüzde 90'ı doğal gaza kavuşacak." diye konuştu.

Ziyaretlere Kaymakam Fatih Aksoy, Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun, AK Parti İlçe Başkanı Ferhat Yıldız ile diğer ilgililer katıldı.