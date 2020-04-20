Milletvekili Maviş, konferans aracılığıyla toplantı gerçekleştirdi - Son Dakika

Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Melih Keleş ve kurum idarecileriyle video konferans aracılığıyla toplantı gerçekleştirdi.



Maviş, toplantıda yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında kurumun korona virüs salgınına karşı yürüttüğü sosyal yardımlaşma çalışmaları ve huzurevi, engelli yaşam merkezleri gibi özel risk gruplarının yer aldığı birimlerde alınan ilave tedbirler hakkında bilgiler aldı.



Milletvekili Maviş'in başkanlık ettiği toplantıya; İl Müdürü Melih Keleş, İl Müdür Yardımcısı Harun Köksalan, Sosyal Hizmetler Müdürü Kayıhan Özkaptan, Engelsiz Yaşam Merkezi Müdürü Berrin Gürleyen, Huzurevi Müdürü Zafer Sayın ve Boyabat Sosyal Hizmetler Müdürü Hüseyin Matuk katıldı.



Toplantıda korona virüs salgınından ekonomik olarak olumsuz etkilenen vatandaşlara yapılan biner liralık nakit yardımı, bununla birlikte çalışma hayatının bu salgını en az kayıpla atlatması ve iş yerlerinde istihdamın korunması için işverenlere sağlanan kısa çalışma ödeneği ve diğer destekler de görüşüldü.



Maviş ayrıca bu süreçte Sinoplulara sağlanan maddi desteğin yanı sıra yaşlılarımızın, engelli bireylerimizin ve özellikle çocuklarımızın kaygı düzeylerini dengelemek, bilgi kirliliği kaynaklı endişelerini gidermek ve psikolojilerini güçlü tutmalarını sağlamanın da birinci öncelikleri olduğunu belirterek, bu konuda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne önemli görevler düştüğünü söyledi.



Maviş, müdürlüğe bağlı kurumlarda devam eden tedbir ve önlemler ile devam eden çalışmaları tek tek dinleyerek kendi değerlendirmelerini ve tavsiyelerini de paylaştı. - SİNOP