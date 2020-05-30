Milletvekili Maviş'ten Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine ziyaret - Son Dakika

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine ziyarette bulundu.

Maviş, beraberinde Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun, Boyabat İlçe Başkanı Ferhat Yıldız ve diğer ilgililerle Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesini ziyaret edere, Başhekim Seda Sezen Göktaş'tan bilgi aldı.

Pandemi sürecindeki üstün çalışmalarından dolayı Boyabat'ta ilk ziyaretini devlet hastanesine yaptıklarını belirten Maviş, Başhekim Göktaş ve bütün birimlerde görev yapan sağlık personeline teşekkür etti.

Yapılan sağlık yatırımlarının sonucu sistemin olağan dışı bir durumla karşı karşıya kalmadan bu süreçte başarı sağladıklarını belirten Maviş, "Sürecin başlangıcında Sinop Atatürk Devlet Hastanesi pandemi hastanesi olarak tanımlanmıştı. Boyabat, Durağan ve Saraydüzü ilçelerimizde oluşan vakaların Sinop'a gitmemesi, Sinop'ta da yoğunluğun belli oranlarda tutulması açısından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi de pandemi hastanesi ilan edildi." dedi.

Boyabat Devlet Hastanesinin C hizmet rolüden B hizmet rolüne yükseltilmesi talebinin Sağlık Bakanlığınca kabul gördüğünü anlatan Maviş, "Bu bazı branşlarda hem doktor sayımızın hem sağlık altyapımızın güçlendirilmesi demek. Boyabat zaten Durağan, Saraydüzü, hatta Kargı ve Hanönü olmak üzere 95 bin kişiye hizmet eden bir hastaneydi. Hizmet rolünün güçlendirilmesi ile özellikle Boyabat Devlet Hastanesi bölge insanına hizmet edecek." diye konuştu.

Maviş, hayat yavaş yavaş normalleşmeye başlasa da sürecin tam manasıyla bitmediğini vurgulayarak, tedbirimizi elden bırakmamak gerektiğine işaret etti.

Maviş, daha sonra ilçede ziyaret ve incelemelerde bulundu.