Son Dakika Haberleri: Milletvekili Maviş'ten Çakıcı'ya Ziyaret

Milletvekili Maviş'ten Çakıcı'ya Ziyaret

26 dakika önce

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı'yı ziyaret etti.

Milletvekili Maviş'ten Çakıcı'ya Ziyaret, System.String[]
AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı'yı ziyaret etti.

Maviş, ziyarette yaptığı konuşmada, ilk beş yıllık görev süresinde ilçeye önemli hizmetler kazandıran Çakıcı'nın ikinci döneminde de önemli projelere imza atacağına inandığını söyledi.

AK Parti olarak Sinop'ta çıtayı her seçimde yükseltmeye devam ettiklerini vurgulayan Maviş, şöyle devam etti:

"AK Parti Sinop'taki siyasi tarihinde ilk defa sekiz ilçenin yedisinde belediye başkanlığı kazanılarak büyük bir başarıya imza atmıştır. Bu başarıyla ne kadar gurur duysak azdır. Bu başarıda Sinop İl Başkanlığımızdan, tüm ilçe başkanlıkları ve her kademedeki partililerimizin payı vardır. Kendilerini tekrardan tebrik ediyorum. Aynı şekilde Sinop'taki 21 olan il genel meclisi üyelerinin 18'ini alarak yeni bir başarıya imza atmış olduk. Boyabat üzerinde ciddi bir operasyon yapmaya çalıştılar. Başta Boyabatlı hemşehrilerimiz olmak üzere teşkilatımızın birliği bütünlüğü, belediye başkanımızın ortaya koyduğu performans bu kumpasın içinde olanların heveslerini kursaklarında bıraktı. Bunun için de tahriklere yalanlara kapılmayan Boyabat halkına çok teşekkür ediyorum."

Belediye Başkan Çakıcı da ziyaretinden ötürü Maviş'e teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:05 Kaynak: AA
Boyabat, AK Parti, Sinop, Milletvekili, Güncel
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