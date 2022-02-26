Milletvekili Maviş'ten esnaf odasına hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika
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Milletvekili Maviş'ten esnaf odasına hayırlı olsun ziyareti

26.02.2022 13:06
Milletvekili Maviş'ten esnaf odasına hayırlı olsun ziyareti

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Boyabat Esnaf ve Sanatkarlar Odasının yeni yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Boyabat Esnaf ve Sanatkarlar Odasının yeni yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Maviş, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Yaylaoğlu ve partililerle Boyabat Esnaf ve Sanatkarlar Odası genel kurulunda seçilen Şükrü Baş ve yönetimini ziyaret etti.

Baş'ı tebrik eden Maviş, "Her zaman hükümetimiz ve teşkilatlarımızla esnafımızın yanındayız. Oda yönetiminin esnafımıza ve Boyabat'ımıza hizmetleri anlamında çalışmalarında başarılar diyorum." dedi.

Baş da Maviş'e ziyareti dolayısıyla teşekkür ederek, "İnşallah Sayın Vekilimizin de destek ve yardımıyla Boyabat esnafına elimizden gelen her türlü hizmeti vermek için gayret edeceğiz." diye konuştu.

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Esnaf ve Sanatkarlar, Milletvekili, AK Parti, Boyabat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milletvekili Maviş'ten esnaf odasına hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika


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