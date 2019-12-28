Milletvekili Maviş'ten Sinop-Almanya direkt uçuş açıklaması - Son Dakika

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Sinop- Almanya direkt uçuşlarının yaz sezonu öncesinde açılacağını söyledi.



Milletvekili Maviş, Sinop'un Avrupa'ya açılma konusundaki çalışmalar kapsamında hizmete girecek olan Almanya uçak seferlerinin, kısa zamanda başlayacağını ifade etti. Maviş, "Havaalanımız, yurt dışı uçuşlarına uygun bir şekilde yapıldı. Fiziki şartlar açısından bizim havalimanımızda yurt dışı uçuşları yapılmasına engel bir durum yok. Ancak yurt dışı uçuşlarının yapılabilmesi için havaalanında gümrük bürosu oluşturulması gerekiyor. Bunun için yetkili bir gümrük personelinin havaalanında istihdam edilmesi ve gümrükle ilgili işlemlerin de orada oluşturulan ofis tarafından yapılması lazım. Böyle olduğu takdirde hem yurt dışından gelen vatandaşların valiz, bagaj ve benzeri işlemlerindeki sorunlar ortadan kalkmış olacak. Böylece yurt dışı uçuşları Sinop'ta başlamış olacak. Gurbetçi kardeşlerimizin ASİDER aracılığıyla yaptığı talep, Sinop'ta da Ticaret ve Sanayi Odasının gündeme getirdiği talep üzerine Gümrük ve Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan hanım ile görüştük. Bu talebi gerekçeleriyle beraber bakan hanıma sunduk. Bakanımız da kendi bürokratlarına talimatı verdi. Sinop Havalimanının gümrüklü hale gelebilmesi için bir çalışma başlattılar. Önümüzdeki hafta, yılbaşından sonra tekrar bakan hanımla görüşmemiz olacak ve o görüşmemizde de kesin ve net bilgiyi, özellikle gurbette yaşayan Sinoplu hemşehrilerimizle paylaşmış olacağız" dedi.



"Birkaç aya hallolacak"



Maviş, "Bakanımız talimatı verdikten sonra birkaç ay içerisinde hizmete gireceğini tahmin ediyorum. Gurbetçilerimizin izin dönemi, turizm sezonu olan yaz ayları gelmeden hedefimiz bunu gerçekleştirmek ve yaz döneminde hizmete açık olmasıdır" ifadelerini kullandı. - SİNOP