Milletvekili Maviş'ten Sinopspor'a Destek Müjdesi

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Spor Toto Teşkilatı tarafından Sinopspor'a destek sağlandığını bildirdi.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Spor Toto Teşkilatı tarafından Sinopspor'a destek sağlandığını bildirdi.



Maviş, yaptığı yazılı açıklamada, geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.



Bakan Kasapoğlu ile görüşmesinde Sinopspor'un yaşadığı sıkıntılarla ilgili kendisine bilgi aktardığını anlatan Maviş, şunları kaydetti:



"Görüşmelerimiz sonucunda Bakanlığımıza bağlı Spor Toto Teşkilatı tarafından Sinopspor'a yüksek miktarda yardım yapılmıştır. Yakın ilgilerinden dolayı Bakanımız Sayın Mehmet Kasapoğlu'na, bakan yardımcılarımıza ve Bakanlık yetkililerimize hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. Ortak değerimiz olan Sinopspor için hayırlı olsun."

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