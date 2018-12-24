Milletvekili Mehmet Habib Soluk, Zara'da

AK Parti Sivas Milletvekili
Mehmet Habib Soluk
, Zara ilçesinde incelemelerde bulundu.
Soluk, Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala
, Karayolları Bölge Müdürü Aydoğan Aslan
ile yapımı devam eden kamu yatırımlarını gezdi.
İlçe merkezinde inşası devam eden Zara Belediyesi Kent Meydanı, belediye hizmet binası, Zara Öğretmenevi, 24 derslikli Gazi ilkokulu binalarını gezen Soluk, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Daha sonra ilçe esnafını ziyaret eden Soluk, zaman zaman vatandaşlarla sohbet etti.
Soluk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şehirleri şehir yapan meydanları ve kolay ulaşım ağlarıdır. Zara'da belediye olarak yapımı devam eden kent meydanı, tamamlandığında ilçenin çehresini değiştirecektir. Kent meydanının iki tarafında inşa edilen öğretmenevi ve belediye hizmet binaları da ilçe merkezinin canlılığına katkı sağlayacaktır. İkinci dönem eğitime açılması planlanan Gazi İlkokulumuz da bölgenin önemli eğitim kurumlarının başında gelecektir." diye konuştu.
Projelerin tamamlanma sürelerine de değinen Soluk, "Tüm şantiyelerimiz, inşaatlarını tamamlayacaktır. Bundan kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın." dedi.