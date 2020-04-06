Milletvekili Menekşe, AA'nın 100. yılını kutladı - Son Dakika

AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, Anadolu Ajansının 100. yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Anadolu Ajansının çalışanları tebrik eden Menekşe, "Kuruluşunun 100. yıl dönümünde bizleri gururlandırmaya devam eden Anadolu Ajansımızın kuruluş yıl dönümünü kutluyor, cefakar çalışanlarına yaptıkları tarafsız ve doğru habercilik yolunda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.