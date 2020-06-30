Milletvekili Menekşe'den Rektör Aktekin'e hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika

AK Parti Nevşehir Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Üyesi Yücel Menekşe, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin'i ziyaret etti.



AK Parti Nevşehir Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Üyesi Yücel Menekşe, 24 Haziran 2020 tarihinde 2020/304 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Semih Aktekin'e yeni görevlerinin hayırlı olması ile birlikte başarılı çalışmalar temennisinde bulundu. Vekil Menekşe ayrıca, her daim üniversitenin yanında oldukları ve olmaya devam edeceklerini söyledi.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Aktekin ise, şehrin en güzide kurumları arasında yer alan NEVÜ'nün gelişimi için bugüne kadar vermiş oldukları desteklerinden dolayı kendilerine teşekkür etti. - NEVŞEHİR