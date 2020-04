Milletvekili Muhammet Balta'dan ramazan mesajı - Son Dakika

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, yarın başlayacak ramazan dolayısıyla mesaj yayımladı.

Balta, mesajında, tüm İslam aleminin, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan-ı Şerifi'ni kutlayarak, birlik ve beraberlik içerisinde bayrama kavuşmayı temenni etti.

İlk teravih namazının bu akşam kılınacağını hatırlatan Balta, "Yine ilk sahurumuza da kalkmış olmanın hazzını ve huzurunu yaşayacağız. Bir ay boyunca sahurda huzur bulacak, gün boyu manevi haz duyacak, arkasından da iftar sofralarında verilen nimetlere kavuşacağız. İnşallah sabır ve hoşgörü herkesi kuşatır, dayanışma ve yardımlaşma iradesi herkesi aynı idealde buluşturur." ifadesini kullandı.

Balta, ramazan ayının Kur'an ayı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"O, Kur'an'la şereflenmiş, on bir ayın sultanı makamına yükselmiş, rahmet, fazilet ve günahlardan arınma ayıdır. Ramazan ayı rahmet ve mağfiret ayıdır. Günahlara dalmış insanların samimi tövbe ve istiğfar ile hata ve kusurlarından temizleneceği bir aydır. Ramazanın manevi atmosferi, Müslüman Türk milleti ve bütün Müslümanlar olarak her zamankinden daha fazla muhtaç olduğumuz birlik ve dayanışmamızın pekişmesine güzel ve güçlü bir vesiledir. Son günlerde yeni tip koronavirüs nedeniyle bütün dünya ve ülkemiz zor bir zamandan geçiyor. Öyle ki bu feyizli ayın anlam ve idraki ile şükretmeli, yüce Rabbimizden sağlık, sıhhat ve afiyet dilemeliyiz. Onun rızasını kazanma arzusu ve iştiyakı içinde olmalıyız. Ramazan-ı Şerif Allah'a daha samimi bir şekilde sığınmaya vesile olmalıdır. Bu musibetin üzerimizden kalkması için elimizden gelen maddi ve manevi her şeyi yapacak, tedbiri elden bırakmayacak, dua ve tevekkülle Allah'a daha çok sığınacağız."