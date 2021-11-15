Ayvalık'taki tarihi iki cami restore edilecek - Son Dakika

Ayvalık'ın tarihi Saatli Camisi ve Çınarlı Camisi'nin tarihi dokusuna uygun olarak restore edileceği bildirildi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey'in iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Canbey'in camilerin restorasyonu için Vakıflar Genel Müdürlüğü ile yaptığı görüşmeler neticesinde gerekli ödenek Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğüne aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Milletvekili Canbey, tarihi dokuya uygun şekilde bir restorasyon yapılacağını belirterek, "2021 yılı sonuna kadar Saatli ve Çınarlı camilerinin restorasyonları tamamlanmış olacak. Ayvalık'a şimdiden hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Ali Gür de Canbey'e teşekkür etti.