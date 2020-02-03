Milletvekili Mustafa Canbey, Karesi'de muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Karesi ilçesinde görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.

Canbey, toplantıya ilişkin açıklamasında, "Muhtarlarımızın farklı konularda istek ve beklentileri mevcut. Mahallelerinde olup bitenleri bizlerle paylaştılar. Bizler de eksikler ve yapılabilecekler konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Her daim halkımızın emrindeyiz, muhtarlarımızın yanındayız. Halkımızın beklentilerine, isteklerine cevap vermek için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, AK Parti Karesi İlçe Başkanı Sezai Doğan ile Karesi Belediye Başkan Yardımcısı Baki Yarımdağ hazır bulundu.