Milletvekili Nabi Avcı, başkan Güler'i ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'i makamında ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya gelen Avcı, Güler'e ziyarette bulundu.

Avcı, Ordu ziyaretinin kendisi için bir tazelenme olduğunu belirterek, "Bugün Ordu'da eski dostum, gençlik arkadaşım Hilmi beyi makamında ziyaret edelim, ayrıca Ordu'daki kardeşlerimizle bir konferans vesilesiyle buluşalım diye buradayız. Değerli kardeşime bu nazik davet için çok teşekkür ediyorum. Bu davet benim için bir tazelenme oldu. Birlikte gençlik yıllarımıza döndük." ifadelerini kullandı.

Güler, Avcı'yı Ordu'da ağırlamaktan dolayı son derece memnun olduğunu aktararak, "Bizim için hayatımızda önemli yeri olan rol model bir insan. Hem Ordu'muzda kendisini ağırlayacağız, hem de sabırsızlıkla beklediğimiz konferansına katılacağız." değerlendirmesinde bulundu.