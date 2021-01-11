Milletvekili Nejat Koçer'den GSO'ya ziyaret - Son Dakika

Milletvekili Nejat Koçer'den GSO'ya ziyaret

11.01.2021 18:05
Milletvekili Nejat Koçer'den GSO'ya ziyaret, System.String[]

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi'yi ziyaret eden AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, 2020 yılını değerlendirerek önümüzdeki süreçte sanayi, ihracat ve istihdama yönelik öngörülerini anlattı.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi'yi ziyaret eden AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, 2020 yılını değerlendirerek önümüzdeki süreçte sanayi, ihracat ve istihdama yönelik öngörülerini anlattı.

TBMM'de verilen ara dolayısı ile ziyaretlerde bulunduğunu kaydeden AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, bu kapsamda GSO'yu ziyaret ettiklerini belirterek, "Belli periyotlarda Gaziantep Sanayi Odası'na yaptığım ziyaretlerde hem sanayimizin gelmiş olduğu nokta, varsa sorunlar konusunda Sayın Adnan Ünverdi Başkanımız ile istişarelerde bulunuyoruz. Bugün de Gaziantep sanayisinin kazanımları, sorunları hakkında istişare etme imkanımız oldu" dedi.

"İhracat ve istihdam sürüyor"

Pandeminin etkisiyle 2020 yılında tüm dünyada sıkıntılı bir süreç yaşandığını ancak, Gaziantep'in üretim, ihracat ve istihdamını koruduğunu belirten Nejat Koçer, "Covid-19 ile birlikte üretimden ihracata, istihdamdan tüm ticari faaliyetlere kadar aksamalar oldu. Gaziantep'in 2020 yılı rakamlarına baktığımızda ise hamdolsun Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 10 şehri içerisinde en iyi şartlarda yılı kapattığını görüyoruz. İstihdamını koruduğunu ve ihracatını geliştirdiğini görüyoruz. Tabi yıl içerisinde bu istihdamın korunması ve ihracatın geliştirilmesi anlamında Bakanlıklarımız nezdinde sürekli olarak Gaziantep ile irtibat halinde buradaki sorunları aktararak, çözüm önerilerimizi ilettik ve zaman içerisinde alınan tedbirler ve verilen desteklerle de sanayimiz belirli bir noktaya geldi. Özellikle sanayi ürünü ihracatımızda 2020 yılını artıda kapatmış olmamız çok önemli ve bunu büyük bir başarı olarak görüyorum. Yatırım iklimi devam ediyor. Ekonomide iyileşme süreci pandemiye rağmen devam ediyor. Gaziantep hız kesmeden ihracatını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

"İmalat gücünü arttırmak için gayret gösteriyor"

Gaziantep'in oluşturduğu imalat gücünü daha da arttırmak için ellerinden geleyi çabayı gösterdiklerini kaydeden Koçer, "Genel olarak bakıldığında organize sanayi bölgemizde üretimin, istihdamın devam ediyor olması ve en başta da belirttiğim gibi yatırım ikliminin devam ediyor olması çok anlamlı. Halihazırda pandemiye rağmen yapımı devam eden yeni yatırımların olduğunu görüyoruz ve bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu yatırımların devamı noktasında da Gaziantep'in önünü açacak, rekabet gücünü artıracak her türlü çalışmanın içerisindeyiz. Milletvekilliğim süreci içerisinde de özellikle Gaziantep sanayisinin rekabet gücünün yükselmesi, istihdamın artırılması ve ihracatın geliştirilmesi noktasında da attığımız çok önemli adımlar oldu. Bunu sanayi odamız ile birlikte yaptık. Bundan sonra da çalışmaya da devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

"GSO MEM OSB için altyapı oluşturuyor"

Gaziantep Sanayi Odası'nın yapmış olduğu çalışmalara her zaman destek verdiklerini kaydeden Koçer, "Üretim, istihdam ve ihracata yönelik talep ettikleri konuları Ankara'da ilgili Bakanlıklarımız ile görüşmeye devam ediyoruz. GSO'nun sanayimiz ile ilgili son birkaç yıl içerisinde attığı çok vizyoner adımlar var. Endüstriyel gelişim merkezi bünyesinde yer alan, GSO Mesleki Eğitim Merkezi (GSO-MEM) çok önemli bir merkez oldu. Bu merkezin eğitime ve sanayiye katkısı önümüzdeki yıllarda çok daha iyi anlaşılacak. Özellikle sanayicilerimizin sunulan imkanlardan en üst seviyede faydalanmalarını tavsiye ediyorum. Birçok ilde eğitim merkezleri istenilen düzeyde kurulmadı ancak GSO tarafından kurulan GSO-MEM, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi için önemli bir altyapı oluşturuyor. Bununla birlikte burada mesleki eğitim alan kursiyerlerin GSO Mesleki Yeterlilik Belgelendirme ve Danışmanlık Merkezinde (GASBEM) mesleki yeterlilik kazandırılması bu süreci entegre hale getiriyor. Yine devam etmekte olan Model Fabrika Projesi, büyük bir proje. Sanayi Odası Başkanlığı yaptığım dönemde savunduğumuz birçok değeri içinde barındıran bir merkez burası. Verimlilik, Ar-Ge, İnovasyon ve yenilikçi anlayışı Model Fabrika içerisinde görebiliyoruz. Dolayısıyla şehrimizde sona gelinen ve açılışı yapılacak olan Model Fabrikanın Gaziantep OSB için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu sürecin devamı olarak, hazırlıkları süren Gaziantep Teknoloji Geliştirme, Eğitim ve Danışmanlık Merkezi'nin (GATGEM) yenilikçilik, tasarım, kurumsal gelişim ve fikri-sınai mülkiyet hakları konularında sanayicilerimize önemli katkıları olacak ve sanayimize katma değer katacak" dedi.

KÜSGET Sanayi Sitesi'nde yapılan çalışmalara dikkati çeken Nejat Koçer, bu bölgede de çok önemli gelişmeler olduğunun altını çizerek, "Küçük sanayi sitemizde istihdamın artması ve yeni sanayi bölgelerinin açılmasıyla birlikte bu bölgemizde de hızlı gelişmeler var. Özellikle Göllüce sanayi bölgesinde gelişen sanayimiz ve Büyükşehir Belediyemizin açtığı alanla birlikte orada da ciddi bir büyüme söz konusu oldu. Gaziantep'i geleceğe taşıyacak en önemli unsur bana göre, Gaziantep'in girişimci insanı ve vizyonu. Her şeyden öte de kendisine has, model olmuş yönetimsel bakış açısı ve anlayışı. Bütün bunlar çok değerli ve Gaziantep Sanayi Odası da bu bakışın tam merkezinde yer alan bir kurumumuz. Geçmişte burada çok önemli çalışmalar yaptık, bundan sonra da birlikte çok güzel çalışmalar yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sayın Milletvekilimiz Nejat Koçer'e ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyorum. Şehrimiz ve ülkemiz için hep birlikte çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Milletvekili Nejat Koçer'den GSO'ya ziyaret
Milletvekili Nejat Koçer'den GSO'ya ziyaret
Milletvekili Nejat Koçer'den GSO'ya ziyaret
Milletvekili Nejat Koçer'den GSO'ya ziyaret

Gaziantep Sanayi Odası, Milletvekili, Nejat Koçer, Gaziantep, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Milletvekili Nejat Koçer'den GSO'ya ziyaret - Son Dakika Ekonomi


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