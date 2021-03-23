Milletvekili Ödünç'ten Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Mezunları Derneği Başkanı Yüce'ye ziyaret - Son Dakika

AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Mezunları Derneği Başkanı Yusuf Ziya Yüce'yi ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Ödünç, iletişimin yaşamın her alanında var olduğunu ve öneminin her geçen gün daha da anlaşıldığını söyledi.

Okullardan mezun olan gençlerin alanlarıyla ilgili tecrübe edinecekleri işlerde çalışması gerektiğini belirten Ödünç, "Binlerce işletme kendine layık eleman bulmakta sorun yaşıyor. Yetişmiş personel sorunu var. İş ile ilgili tecrübe kazanmış personel bulamıyor. Bugün okuldan mezun olanlar bilinen bir firmada, kurumda yer almak istiyor. Nerede iş yaparsanız yapın kendinizi yenileyemiyorsanız kimse sizin kara kaşınıza kara gözünüze bakıp idare etmez. Gençler işin maddi boyutuna bakmadan kendini geliştirmeli, o işle ilgili tecrübe sahibi olmalı." diye konuştu.

Yüce de özellikle son dönemde iletişimin öneminin giderek arttığına değinerek, kurumların, şirketlerin ve işletmelerin başarısında iletişimin önemli olduğunu vurguladı.

Ziyarette, Anadolu Ajansı Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy da yer aldı.