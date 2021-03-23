Milletvekili Ödünç'ten Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Mezunları Derneği Başkanı Yüce'ye ziyaret - Son Dakika

Milletvekili Ödünç'ten Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Mezunları Derneği Başkanı Yüce'ye ziyaret

23.03.2021 09:57
Milletvekili Ödünç'ten Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Mezunları Derneği Başkanı Yüce'ye ziyaret, System.String[]

AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Mezunları Derneği Başkanı Yusuf Ziya Yüce'yi ziyaret etti.

AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Mezunları Derneği Başkanı Yusuf Ziya Yüce'yi ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Ödünç, iletişimin yaşamın her alanında var olduğunu ve öneminin her geçen gün daha da anlaşıldığını söyledi.

Okullardan mezun olan gençlerin alanlarıyla ilgili tecrübe edinecekleri işlerde çalışması gerektiğini belirten Ödünç, "Binlerce işletme kendine layık eleman bulmakta sorun yaşıyor. Yetişmiş personel sorunu var. İş ile ilgili tecrübe kazanmış personel bulamıyor. Bugün okuldan mezun olanlar bilinen bir firmada, kurumda yer almak istiyor. Nerede iş yaparsanız yapın kendinizi yenileyemiyorsanız kimse sizin kara kaşınıza kara gözünüze bakıp idare etmez. Gençler işin maddi boyutuna bakmadan kendini geliştirmeli, o işle ilgili tecrübe sahibi olmalı." diye konuştu.

Yüce de özellikle son dönemde iletişimin öneminin giderek arttığına değinerek, kurumların, şirketlerin ve işletmelerin başarısında iletişimin önemli olduğunu vurguladı.

Ziyarette, Anadolu Ajansı Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy da yer aldı.

Selçuk Üniversitesi, Milletvekili, AK Parti, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milletvekili Ödünç'ten Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Mezunları Derneği Başkanı Yüce'ye ziyaret - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul'da vakaların tırmanışa geçmesi İl Sağlık Müdürü'nü de tedirgin etti: Aman dikkat, salgın henüz bitmedi Boynuna ip dolayıp surlarda ölüme terk ettiler Akşener, yeni Merkez Bankası Başkanı'nı uyardı: Ayasofya İmamı da koltuğa talip, dikkatli ol Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Uzaktan eğitim" mesajı: Salgın bitse de uzaktan eğitim kalıcı olacak "Andımız okutulsun mu?" anketi! AK Parti ve MHP seçmeninin tercihi netleşti Kadın vekilin sandalyesine oturup kendini tatmin eden bürokrat görevden atıldı Vakaların patladığı 5 ilde alarm durumuna geçildi! Bakan Koca il yöneticileriyle toplantı gerçekleştirdi "Atatürk" tartışması canlı yayını karıştırdı! Konuk stüdyoyu terk etti, program reklama gitti
Mohamed'in çantasını kimin çaldığı belli oldu! O anlar kameralara saniye saniye yansıdı Mohamed'in çantasını kimin çaldığı belli oldu! O anlar kameralara saniye saniye yansıdı         
10:47
Dile gelen muhabbet kuşu bölücü terör örgütü PKK'ya beddua ediyor Dile gelen muhabbet kuşu bölücü terör örgütü PKK'ya beddua ediyor         
10:46
Son Dakika: Borsa İstanbul'da iki kez durdurulan işlemler tekrar başladı Son Dakika: Borsa İstanbul'da iki kez durdurulan işlemler tekrar başladı         
10:09
Kız kardeşleri taciz eden şahıs, öfkeli kalabalık tarafından feci şekilde dayak yedi Kız kardeşleri taciz eden şahıs, öfkeli kalabalık tarafından feci şekilde dayak yedi         
10:05
Başkanvekili, vefat eden babanın su borcu nedeniyle 4 yaşındaki çocuğa icra takibi başlatıldığını iddia etti Başkanvekili, vefat eden babanın su borcu nedeniyle 4 yaşındaki çocuğa icra takibi başlatıldığını iddia etti         
09:53
Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Erol Bulut'la yola devam edilmesini istiyor Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Erol Bulut'la yola devam edilmesini istiyor         
09:42
Yasak Elma'da senaryo tepetaklak oldu! Seyirciler 'rüya' iddiasını duyunca küplere bindi Yasak Elma'da senaryo tepetaklak oldu! Seyirciler 'rüya' iddiasını duyunca küplere bindi         
09:10
Almanya Başbakanı Merkel 11 saatlik toplantıdan çıkıp böyle duyurdu: Virüsü yenemedik, peşimizi bırakmıyor Almanya Başbakanı Merkel 11 saatlik toplantıdan çıkıp böyle duyurdu: Virüsü yenemedik, peşimizi bırakmıyor         
08:24
Polis memuru tartıştığı sevgilisini öldürdükten sonra intihar etti Polis memuru tartıştığı sevgilisini öldürdükten sonra intihar etti         
07:38
Uygun fiyatlı et kuyruğu salgın kurallarını unutturdu Uygun fiyatlı et kuyruğu salgın kurallarını unutturdu         
23:57
Survivor'da yaşanan kavga federasyonu harekete geçirdi! İsmail Balaban'a 'bırak gel' çağrısı Survivor'da yaşanan kavga federasyonu harekete geçirdi! İsmail Balaban'a 'bırak gel' çağrısı         
21:19
Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'u yeniden ekrana taşıyacak Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'u yeniden ekrana taşıyacak         
21:02
Marketlerden gıda maddesi çalan hemşire, serbest bırakıldı Marketlerden gıda maddesi çalan hemşire, serbest bırakıldı         
20:42
Hande Erçel de aşk üçgeninin içine düştü! Bu video ortalığı hepten karıştıracak Hande Erçel de aşk üçgeninin içine düştü! Bu video ortalığı hepten karıştıracak         
19:37
Günlerdir kayıp olarak aranan genç kadının göl kenarında cansız bedenine ulaşıldı Günlerdir kayıp olarak aranan genç kadının göl kenarında cansız bedenine ulaşıldı         
17:48
Kapalı olan sinema salonuna gizlice sızıp cinsel ilişkiye giren gençler kameraya yakalandı Kapalı olan sinema salonuna gizlice sızıp cinsel ilişkiye giren gençler kameraya yakalandı         
15:28
Ceren Hindistan'dan gündem yaratacak açıklama: Eşimi müstehcen film izlerken yakaladım, beni hamileyken kemerle dövdü Ceren Hindistan'dan gündem yaratacak açıklama: Eşimi müstehcen film izlerken yakaladım, beni hamileyken kemerle dövdü         
14:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2021 11:09:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Milletvekili Ödünç'ten Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Mezunları Derneği Başkanı Yüce'ye ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei