Milletvekili Özboyacı'dan Emine Erdoğan'a ziyaret - Son Dakika

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ziyaret etti.

AK Parti Konya Milletvekili, Genel Merkez Gençlik Kolları Tanıtım ve Medya Başkanı Selman Özboyacı, uzun süredir gündemde olan ve ilk imza sahibi olduğu Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair kanun teklifi hakkında Emine Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ziyaret etti. Depozito yönetim sistemi, motor yağı atıklarının dönüşümü, sıfır atık, elektrikli skuter, bisiklet master planı ve birçok çevreci önemli uygulamaların yer aldığı kanun teklifi hakkında Emine Erdoğan'a bilgilendirmelerde bulunan Selman Özboyacı, Emine Erdoğan'ın himayesinde kurulan "Sıfır Atık Projesi" ile birlikte Çevre Ajansının gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir çevre oluşturabilmek için çalışacağını ifade etti. - KONYA