Milletvekili Özboyacı: "İletişim Başkanlığı Türkiye'nin marka değerini güçlendiriyor" - Son Dakika

Milletvekili Özboyacı: "İletişim Başkanlığı Türkiye'nin marka değerini güçlendiriyor"

15.12.2020 16:27
Milletvekili Özboyacı:

AK Parti Konya Milletvekili, Genel Merkez Gençlik Kolları Tanıtım ve Medya Başkanı Selman Özboyacı, İletişim Başkanlığının Türkiye'nin marka değerini güçlendirdiğini söyledi.

AK Parti Konya Milletvekili, Genel Merkez Gençlik Kolları Tanıtım ve Medya Başkanı Selman Özboyacı, İletişim Başkanlığının Türkiye'nin marka değerini güçlendirdiğini söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde devam eden 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe görüşmeleri sırasında söz alarak konuşan Konya Milletvekili Selman Özboyacı, içeride ve dışarıda Türkiye aleyhinde kara propaganda faaliyetlerinin önlenmesi konusunda İletişim Başkanlığının titiz bir çalışma yürüttüğünü kaydetti.

Türkiye'nin Suriye'den Libya'ya, Doğu Akdeniz'den Kafkasya'ya kadar her alanda hakkını savunmaya devam ettiğine dikkat çeken Milletvekili Selman Özboyacı, "Ülkemiz Cumhurbaşkanımız liderliğinde terörün kökünü kazımak için ilk günden bu yana etkin bir çalışma yürütüyor. Başkanlığımız ise, bugün sınır ötesinde tüm terör örgütlerine karşı yapılan operasyonların iletişim süreçlerini en az sahadaki mücadele kadar kuvvetli şekilde devam ettiriyor. 'Orada ne işimiz var' diyenlere rağmen 'Mavi Vatan' dediğimiz Doğu Akdeniz'de, Suriye'de, Irak'ta, Libya'da neden bulunduğumuz hususunda milletimizi ve tüm dünyayı detaylıca bilgilendiriyor" ifadelerini kullandı.

"Darbe heveslileri sosyal medyayı silah olarak kullanıyor"

Dijital mecraların yaygınlığının iletişim açısından çağın gerekliliği olduğuna değinen Özboyacı, sosyal medyanın birçok kolaylık sağlamasına rağmen amacını aşan işlere de yol açtığını söyledi. Selman Özboyacı, "Bu mecra, amacına uygun kullanılırsa birçok kolaylığı hepimize sağlar. Şayet amacını aşarsa da neler yaşandığı herkesin malumudur. Dünyada birçok bölgede sosyal medya üzerinden başlatılan kara propagandalar ve örgütlenmeler, antidemokratik eylemlere kadar uzanmıştır. Yine darbe heveslileri bu mecrayı günümüzde maalesef bir silah olarak da kullanmaktadır. Adına Arap Baharı denilen bir süreç, birçok bölgeyi darbe, karşı devrim, iç savaş ve dış müdahaleler ile adete kışa döndürmüştür. Buna Fransa'dan, Amerika'dan ve birçok farklı ülkeden de örnekler verebiliriz. Amacı ne olursa olsun başlatılan bu eylemler süreç içerisinde sosyal medyada üretilen dezenformasyonlarla yerini demokrasiden vazgeçişe, tükenişe ve adeta yok oluşa bırakmıştır. Bu ve buna benzer olaylara demokratik yönden katkı sunmak isteyen ülkeler, iletişimin ne kadar önemli bir araç olduğunu daha iyi anlamışlardır. İşte bu yüzden mecrasında provokasyona fırsat vermeden, doğru bilgiyi en hızlı şekilde milletimize ulaştıran İletişim Başkanlığı'nın değeri ve önemi hepimizin malumudur. Bu konuda başkanlığımızın tüm girişimlerini sonuna kadar destekliyor, milletimizin hukukunu korumaya devam edeceğini biliyoruz" dedi. - KONYA

Milletvekili Özboyacı: İletişim Başkanlığı Türkiye'nin marka değerini güçlendiriyor

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milletvekili Özboyacı: 'İletişim Başkanlığı Türkiye'nin marka değerini güçlendiriyor' - Son Dakika


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