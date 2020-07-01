Milletvekili Özboyacı: "İslami Dayanışma Oyunları tanıtıma katkı sağlayacak" - Son Dakika

Milletvekili Özboyacı: "İslami Dayanışma Oyunları tanıtıma katkı sağlayacak"

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, 2021 yılında Konya'da yapılacak İslami Dayanışma Oyunlarının milletimiz adına gurur vesilesi olarak hem şehrimizin hem de ülkemizin tanıtımına katkı sağlayacağını söyledi.

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, 2021 yılında Konya'da yapılacak İslami Dayanışma Oyunlarının milletimiz adına gurur vesilesi olarak hem şehrimizin hem de ülkemizin tanıtımına katkı sağlayacağını söyledi.

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AK Parti Konya Milletvekili, Genel Merkez Gençlik Kolları Tanıtım ve Medya Başkanı Selman Özboyacı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda 5. İslami Dayanışma Oyunları ile ilgili konuştu. Sözlerine Anadolu Selçuklu medeniyetine başkentlik yapan Konya'nın, Selçuklu Başşehri oluşunun 923. yılını kutlayarak başlayan Özboyacı, Konya'nın her alanda marka bir şehir olduğunu vurguladı. Özboyacı, "Özellikle AK Parti döneminde şehrimizin almış olduğu yatırımlar, Konyamızın ivmesini her geçen gün daha da yukarıya taşımaktadır. 31 ilçesi ve 2 buçuk milyona yakın nüfusu ile ülkemizin tarımdan sanayiye birçok alanda üreten gücü ve stratejik noktası olan Konya, yüzde 25'ye yakın genç nüfusuyla geleceğimizin şekillenmesi anlamında ön plana çıkmaktadır. Şehrimiz, ilim, kültür, sanat ve spor alanlarında da gençlere farklı değerler katmaktadır. Köklü bir spor geçmişine sahip olan ve asırlar boyu spora adanmış hayatlara ev sahipliği yapan Anadolu Başkentimiz, Selçuklulardan bu yana atçılık, okçuluk gibi geleneksel ata sporlarımıza öncülük etmiş; güreşçiler tekkesi olarak da anılmıştır. Bugün Türkiye'de ilk defa bisiklet master planı onaylanan şehir olan Konya, dünyada 550 km'lik bisiklet yoluyla New York'tan sonra dünyanın en uzun bisiklet yoluna sahip ikinci şehridir. Geçmişten günümüze birçok farklı önemli organizasyona ev sahipliği yapan şehrimiz, son dönemlerde spor alanında almış olduğu yatırımlar ile Türk sporuna büyük katkı sağlamaktadır. Sportif faaliyetler konusunda elinde bulundurduğu imkanla sporcuya ve kulüplere büyük imkanlar sunarak; 40'ın üzerinde branşta, 294 spor kulübünde, 145 bine yakın lisanslı sporcuya gelişmiş tesislerinde hizmet vermektedir. Sporcu sayısını her geçen gün artıran Konya, bu alanda da marka bir şehir olma yolunda hızla ilerlemektedir" dedi.


"Hazırlıklar devam ediyor"


Konya'nın çok önemli bir spor organizasyonuna daha hazırlandığına dikkat çeken Selman Özboyacı, İslam İşbirliği Teşkilatı, İslami Dayanışma Spor Federasyonu tarafından organize edilen ve beşincisi düzenlenecek İslami Dayanışma Oyunları, 10-19 Eylül 2021 tarihinde kadim şehir Konya'da yapılacağını hatırlattı. Özboyacı, 56 ülkeden 3 bine yakın sporcuyu ve binlerce seyirciyi hoşgörü ile ağırlanacak bu programa devletimizin ve Konya'nın tüm kurum ve kuruluşlarıyla büyük bir özveri ile hazırlandığını söyledi.


"Ülkemizin tanıtımına katkı sağlayacak"


Özboyacı, "Daha önce Suudi Arabistan, İran, Endonezya, Azerbaycan gibi ülkelerde gerçekleştirilen bu dev organizasyonun heyecanını Konya olarak tüm hemşehrilerimizle ve milletimizle birlikte paylaşacağız. İnşallah 2021 yılında şehrimizde yapılacak İslami Dayanışma Oyunları, milletimiz adına gurur vesilesi olarak hem şehrimizin hem de ülkemizin tanıtımına katkı sağlayacaktır. Birçok branşta İslam dünyasının dört bir yanından önemli sporcuları Konya'mızın manevi iklimi ile tanıştıracak olmanın sevinci ile oyunların şehrimize kazandırılması konusunda büyük destek veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na hemşerilerimiz adına teşekkürlerimi sunuyor, oyunların Konyamıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor" diye konuştu. - KONYA

Selman Özboyacı, Milletvekili, Konya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 15:46 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Milletvekili Özboyacı: 'İslami Dayanışma Oyunları tanıtıma katkı sağlayacak' - Son Dakika Spor

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