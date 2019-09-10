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Milletvekili Özçelik, Karamanlı'da muhtarlarla bir araya geldi

1 saat önce

AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Karamanlı'da köy ve mahalle muhtarlarıyla buluştu.

Milletvekili Özçelik, Karamanlı'da muhtarlarla bir araya geldi, System.String[]

AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Karamanlı'da köy ve mahalle muhtarlarıyla buluştu.


Karamanlı Belediye Başkanlığı binasında düzenlenen toplantıya, milletvekili Özçelik'in yanı sıra Karamanlı Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, Karamanlı İl Genel Meclisi üyesi İsmail Akkaya, AK Parti Karamanlı İlçe Başkanı Ömür Karakaya, belediye meclisi üyeleri, köy ve mahalle muhtarları katıldı.


Toplantıda Özçelik, Burdur ve Karamanlı ilçesindeki çalışmalara ilişkin bilgi verdi.


Muhtarların sorularının ve isteklerinin de dinlendiği toplantıda, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Karamanlı Meslek Yüksekokulu'nun açılma çalışmaları, devam eden alt yapı çalışmalarıyla köylerdeki arazi sorunları, çevre yolu çalışmaları ve taşkın koruma projeleri görüşüldü.

Bayram Özçelik, Karamanlı, AK Parti, Burdur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:00 Kaynak: AA
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