Milletvekili Özçelik'ten Salda Gölü Açıklaması
1 saat önce
AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Salda Gölü'ne yapılacak millet bahçesine ilişkin açıklamada bulundu.
AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik
, Salda Gölü'ne yapılacak millet bahçesine ilişkin açıklamada bulundu.
Özçelik, yazılı açıklamasında, Salda Gölü'nün Burdur'un incisi olduğunu belirtti.
Gölün tanıtımı için birçok çalışma gerçekleştirdiklerini aktaran Özçelik, şunları kaydetti.
"Geçtiğimiz yıl yapmış olduğumuz incelemelerde Salda Gölü'ne ziyarette bulunan vatandaşlar, gölün çevresinin düzenlenmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını istemişlerdi ve bu talepler doğrultusunda bizler de Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum
'a durumu ilettik. Bakanımız Murat Kurum'un müjdesini verdiği millet bahçesi projesi ile göl çevresinde bilinçsiz kullanıma son verilecektir. Çöplerin bırakılmasına izin verilmeyecek, sıkı tedbirler uygulayacak. Bu bölgede düzensiz yapılar da olmayacak. Bakanlığımız Salda Gölü kıyısında hiçbir şekilde betonarme yapılaşmaya izin vermeyecek. Millet bahçemiz Salda Gölü'müzün uzak çevresini yeşillendirmeye, ziyaretçilerimizin gününü güzel geçirmesini sağlamaya yönelik olacaktır. Salda Gölü hepimizin hassas noktasıdır."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 06:58 Kaynak: AA
300 Kişi Hastanelik Oldu, Kaymakamlık İlçenin İçme Suyunu Kesti
Salda Gölü'ne Millet Bahçesi Yapılmasına CHP'li Başkandan Destek Geldi
Medical Park Acil Servisinde Skandal! Gelen Hastalardan Muayene Ücreti Talep Edildi, Ödemeyenler Geri Gönderildi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan IMF Açıklaması: Kimse Bu Rivayetlere İtibar Etmesin