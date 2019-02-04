Son Dakika Haberleri: Milletvekili Özçelik'ten Salda Gölü Açıklaması

Milletvekili Özçelik'ten Salda Gölü Açıklaması

1 saat önce

AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Salda Gölü'ne yapılacak millet bahçesine ilişkin açıklamada bulundu.

Milletvekili Özçelik'ten Salda Gölü Açıklaması, System.String[]
AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Salda Gölü'ne yapılacak millet bahçesine ilişkin açıklamada bulundu.


Özçelik, yazılı açıklamasında, Salda Gölü'nün Burdur'un incisi olduğunu belirtti.

Gölün tanıtımı için birçok çalışma gerçekleştirdiklerini aktaran Özçelik, şunları kaydetti.

"Geçtiğimiz yıl yapmış olduğumuz incelemelerde Salda Gölü'ne ziyarette bulunan vatandaşlar, gölün çevresinin düzenlenmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını istemişlerdi ve bu talepler doğrultusunda bizler de Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a durumu ilettik. Bakanımız Murat Kurum'un müjdesini verdiği millet bahçesi projesi ile göl çevresinde bilinçsiz kullanıma son verilecektir. Çöplerin bırakılmasına izin verilmeyecek, sıkı tedbirler uygulayacak. Bu bölgede düzensiz yapılar da olmayacak. Bakanlığımız Salda Gölü kıyısında hiçbir şekilde betonarme yapılaşmaya izin vermeyecek. Millet bahçemiz Salda Gölü'müzün uzak çevresini yeşillendirmeye, ziyaretçilerimizin gününü güzel geçirmesini sağlamaya yönelik olacaktır. Salda Gölü hepimizin hassas noktasıdır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 06:58 Kaynak: AA

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