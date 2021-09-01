Milletvekili Özdemir'den İncetoprak'a tebrik - Son Dakika

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, MHP İl Başkanlığı görevine getirilen Adnan İncetoprak'ı tebrik etti.

Milletvekili İsmail Özdemir mesajında; "Sayın genel başkanımızın takdir ve tensipleriyle Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanlığı'na atanmanızdan dolayı sizi tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Rabbimizden; Milliyet.i Hareketin sevdamız olan Kayseri'deki gayretini ve başarısını artırmasını, Cumhur İttifakı'nın milletimiz için üstlendiği büyük sorumlulukta muvaffakiyetini bizlerden esirgememesini temenni ederek selam ve satgılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ