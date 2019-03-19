Milletvekili Özdemir Hasta Ziyaretinde Bulundu
2 saat önce
AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, hastaları evinde ziyaret etti.
AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, hastaları evinde ziyaret etti.
Beraberinde bazı partililerle hastaları evlerinde ziyaret eden Özdemir, yaptığı açıklamada, sağlık hizmetlerinin kalitesinde yükseliş olduğunu söyledi.
Özdemir, "Rahatsızlıkları nedeniyle tüm gününü evinde geçiren hastaları ve hasta yakınlarını ziyaret ederek onlara yalnız olmadıklarını hissettirdik." dedi.
Hasta ve yakınları da ziyaret dolayısıyla Özdemir'e teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 04:26 Kaynak: AA
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