Son Dakika Haberleri: Milletvekili Özdemir Kütüphane İnşaatında İnceleme Yaptı

Milletvekili Özdemir Kütüphane İnşaatında İnceleme Yaptı

28 dakika önce

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, halk kütüphanesi inşaatında incelemede bulundu.

Milletvekili Özdemir Kütüphane İnşaatında İnceleme Yaptı, System.String[]
AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, halk kütüphanesi inşaatında incelemede bulundu.

Beraberinde AK Parti İl Başkanı Akif Gür ile yapımı süren halk kütüphanesi inşaatında inceleme yapan Özdemir, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Özdemir yaptığı açıklamada, ilde eğitim kalitesinin yükseltilmesi adına önemli çalışmaların yürütüldüğünü belirterek, kütüphanenin eğitime büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Gür ise kütüphanenin ihtiyacı karşılayacağını işaret ederek, "Kitapseverler konforlu bir ortamda kitap okuyabilecek." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 12:11 Kaynak: AA

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