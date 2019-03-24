Milletvekili Özdemir Kütüphane İnşaatında İnceleme Yaptı
28 dakika önce
AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, halk kütüphanesi inşaatında incelemede bulundu.
AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir
, halk kütüphanesi inşaatında incelemede bulundu.
Beraberinde AK Parti İl Başkanı Akif Gür
ile yapımı süren halk kütüphanesi inşaatında inceleme yapan Özdemir, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Özdemir yaptığı açıklamada, ilde eğitim kalitesinin yükseltilmesi adına önemli çalışmaların yürütüldüğünü belirterek, kütüphanenin eğitime büyük katkı sağlayacağını söyledi.
Gür ise kütüphanenin ihtiyacı karşılayacağını işaret ederek, "Kitapseverler konforlu bir ortamda kitap okuyabilecek." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 12:11 Kaynak: AA
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