Milletvekili Özel'den midibüs kazasındaki yaralılara hastanede ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milletvekili Özel'den midibüs kazasındaki yaralılara hastanede ziyaret - Son Dakika

Milletvekili Özel'den midibüs kazasındaki yaralılara hastanede ziyaret

6 saat önce

AK Parti Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi ve Isparta Milletvekili Recep Özel, Isparta-Afyonkarahisar Karayolu üzerinde meydana gelen midibüs kazasında yaralanan kaza zedeleri hastanede ziyaret etti.

Milletvekili Özel'den midibüs kazasındaki yaralılara hastanede ziyaret, System.String[]

AK Parti Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi ve Isparta Milletvekili Recep Özel, Isparta-Afyonkarahisar Karayolu üzerinde meydana gelen midibüs kazasında yaralanan kaza zedeleri hastanede ziyaret etti.


Milletvekili Özel'in SDÜ Hastanesi'nde gerçekleştirdiği ziyarette, Atabey Belediye Başkanı Tevfik Atasoy, Memur - Sen Isparta İl Temsilcisi Erdal Demiralay, AK Partili önceki dönem Uluborlu Belediye Başkanı Mehmet Ünverdi de yer aldı.


Yetkililerden yaralıların durumu hakkında bilgi alan Özel, yaralılar ile ailelerine geçmiş olsun temennisinde bulunduktan sonra hastaneden ayrıldı. - ISPARTA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:45 Kaynak: İHA
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