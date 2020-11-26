Milletvekili Özel'in, oğlunun kaleme aldığı kitabın önsözünü Cumhurbaşkanı Erdoğan yazacak - Son Dakika

AK Parti Yüksek Seçim Kurumu Temsilcisi ve Isparta Milletvekili Recep Özel'in, 18 yaşındaki oğlu Abdullah Kayra Özel, 'Ülkem' adlı basıma hazır kitabını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'e kitabının önsözünü yazma sözü verdi.

Milletvekili Recep Özel'in oğlu Abdullah Kayra Özel, basıma hazır hale getirdiği 'Ülkem' adlı kitabı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a göstermek için dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne(TBMM) gitti. Özel, grup toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kitabını göstererek, bir süre sohbet etti. Kitabın içeriği hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'e kitabın önsözünü yazma sözü verdi.

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Abdullah Kayra Özel, "Sayın Cumhurbaşkanımıza kitabımı anlattım, kendisi de 'önsözünü yazayım, birlikte baskısını yapalım' dedi. Baskıdan sonra kitabımı ilk olarak sayın Cumhurbaşkanımıza vereceğim" diye konuştu.

Kitabın üç bölümden oluştuğunu belirten Özel, birinci bölümde eğitim, çevre ve sağlık gibi konularının olduğunu, bu bölümü 'Osmanlı' olarak tarif ettiğini ifade ederek, "İkinci bölümde Atatürk ilke ve inkılapları yer alırken, üçüncü bölümde ise dünya ve Türkiye konularını ele aldım" dedi. - ISPARTA