Son Dakika Haberleri: Milletvekili Özkaya'dan Başkan Bozkurt'a Hayırlı Olsun Ziyareti

Milletvekili Özkaya'dan Başkan Bozkurt'a Hayırlı Olsun Ziyareti

2 dakika önce

Anayasa Komisyon Başkan Vekili AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Avukat Ali Özkaya, yeniden güven tazeleyen Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Milletvekili Özkaya'dan Başkan Bozkurt'a Hayırlı Olsun Ziyareti, System.String[]
Anayasa Komisyon Başkan Vekili AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Avukat Ali Özkaya, yeniden güven tazeleyen Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Milletvekili Özkaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'u makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun temennisinde bulundu. Başkan Bozkurt ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini ifade etti. Milletvekili Özkaya ve Başkan Bozkurt bir süre hasbihal ederek gündem hakkında fikir alışverişlerinde bulundu. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:42 Kaynak: İHA

Politika
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