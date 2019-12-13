Milletvekili Özkaya'dan "FETÖ'den ihraç edilen hakim ve savcılarla" ilgili açıklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milletvekili Özkaya'dan 'FETÖ'den ihraç edilen hakim ve savcılarla' ilgili açıklama - Son Dakika

Milletvekili Özkaya'dan "FETÖ'den ihraç edilen hakim ve savcılarla" ilgili açıklama

6 saat önce

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, "FETÖ'cü hakim ve savcıların AK Parti döneminde mesleğe kabul edildikleri ve bazı davalarda bu hakimlerin görev aldıkları" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Milletvekili Özkaya'dan

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, "FETÖ'cü hakim ve savcıların AK Parti döneminde mesleğe kabul edildikleri ve bazı davalarda bu hakimlerin görev aldıkları" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Özkaya, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti döneminde mesleğe alınan ilk hakim ve savcıların sicil numarasının "94870" ve sonrası olduğunu belirten Özkaya, Ergenekon, Poyrazköy ve Balyoz gibi davalarda bu sicilde görev yapan hakim ile savcının kıdemleri dolayısıyla sınırlı sayıda olduğunu ifade etti.

İhraç edilen 3 bin 937 hakim ve savcıyla ilgili istatistikleri de paylaşan Özkaya, "AK Parti dönemleri öncesinde eski Adalet Bakanı Mehmet Seyfi Oktay'ın mesleğe aldığı bin 559 hakim ve savcıdan 192'si, eski Adalet Bakanı Mehmet Moğultay'ın aldığı 963 hakim ve savcıdan 142'si, eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'ün aldığı 549 hakim savcıdan 206'sı, toplamda da mesleğe kabul edilen 3 bin 71 hakim ve savcıdan 540'ı FETÖ'den ihraç edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Özkaya, meslekten ihraç edilen Zekeriya Öz, Mustafa Bilgili, Muzaffer Bayram, Ferhat Sarıkaya, Nihat Taşkın, Metin Özçelik ve Özcan Şişman'ın Oktay döneminde, Ahmet Berberoğlu ile Mahmut Şen'in Moğultay döneminde, İdris Berber'in ise Türk zamanında mesleğe kabul edildiğini hatırlattı.

FETÖ'nün yapılanmasıyla ilgili AK Parti'nin eleştirilebileceğini ancak bu örgütün başta CHP olmak üzere farklı partilerin hükumetlerinde gizli gizli devlete sızdığının anlaşıldığını savunan Özkaya, "Bu süreci itina ile yönetmek ve doğruyu yanlıştan ayırarak bu kişileri adaletle kamudan tasfiye etmek hepimizin görevidir. İhanet, ticaret ve ibadet ayırımını hakkıyla yerine getirmek, adaletle sonuç alıcı çalışmalar yapmak ve terör örgütleriyle bağı olan kamu görevlilerinden kurtulmak durumundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Milletvekili, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 04:28 Kaynak: AA
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