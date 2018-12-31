Son Dakika Haberleri: Milletvekili Özkaya'dan Yeni Yıl Mesajı

Milletvekili Özkaya'dan Yeni Yıl Mesajı

1 saat önce

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Özkaya'dan Yeni Yıl Mesajı, System.String[]
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Özkaya, mesajında, 2018 yılında acı, tatlı ne varsa sevinçleri, kederleri ve heyecanları beraberce yaşayarak bir yılın geride bırakıldığını kaydetti.


Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren ve dünyada çok önemli gelişmelerin yaşandığı 2018 yılının geride bırakıldığını belirten Özkaya, şöyle devam etti:


"Her yeni yıl, geçmiş yılların getirdiği tecrübenin, birikimin üzerine inşa edilecek yeni bir başlangıç, yeni bir heyecan, yeni beklentiler, umut demektir. 2019 yılında İslam coğrafyasında acıların son bulması, mazlum milletlerin refaha kavuşmaları, geleceğimizi oluşturacak her bir günümüzün bir önceki günümüzden daha güzel, isteklerimize uygun ve insanlarımızı mutlu etmesini istiyorum. Bu duygu ve düşünceler ile başta İslam Dünyası olmak üzere yeryüzünde yaşanan bütün zulümlerin, gözyaşlarının, haksızlıkların son bulmasını diler; bizler için merhamet ve adaletin zirvesi, karanlıktan aydınlığa kavuşmanın simgesi olan Mekke'nin Fethinin mübarek olmasını dilerim."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 02:10 Kaynak: AA

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