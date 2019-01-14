Milletvekili Özkaya, Projelerini Anlattı
1 saat önce
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Dinar İlçe Teşkilatında, Cumhur İttifakı adayı Nihat Sarı, MHP İlçe yönetim kurulu üyeleri ve AK Partili üyelerle ile buluştu.
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya
, Dinar
İlçe Teşkilatında, Cumhur İttifakı adayı Nihat Sarı, MHP
İlçe yönetim kurulu üyeleri ve AK Partili üyelerle ile buluştu.
İlçede her şeyin ortak olarak konuşulup anlaşmaya varıldığını, MHP'nin adayı olan Nihat Sarı'nın AK Parti'den Cumhur İttifakı adayı olarak seçimlere gireceğini belirten Özkaya, Dinar için yapılacak olan projeleri anlattı.
Özkaya, "Dinar'da belediye seçimlerini ortak adayımız ile kazanacağız. Kazanır kazanmaz ilçede bulunan Büyük Menderes Nehri
Projesi'ni hemen yapacağız. İlçemizde kapalı durumda olan mezbahane yaparak yeniden faaliyete geçireceğiz. Dinar'da çok işimiz var. Birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalıyız." dedi.
AK Parti Dinar Belediye Başkan Adayı Nihat Sarı ise seçimlerden sonra projeler için Milletvekili Ali Özkaya'nın kapısını aşındıracağını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:08 Kaynak: AA
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