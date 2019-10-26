Son Dakika Haberleri: Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı
Son Dakika Güncel Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı

Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı

1 saat önce

AK Parti Malatya Milletvekili ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi (MKYK) Öznur Çalık, partisinin İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı.

Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı, System.String[]

AK Parti Malatya Milletvekili ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi (MKYK) Öznur Çalık, partisinin İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı.

AK Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalık, Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Türkiye'nin sınır güvenliği ve bölge huzuru için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önemli mesafe katettiğini belirtti.

Ordunun azim ve kabiliyeti sayesinde önemli bir diplomasi başarısının da geldiğini aktaran Çalık, "Cumhurbaşkanımızın kararlılığı, kahraman ordumuzun üstün başarıları sayesinde güney sınırımızda çok ciddi bir mesafe kaydetmiş vaziyetteyiz. Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz. Biz hem sahada olacağız, hem de masada olacağız. Bugün olduğu gibi Allah'a hamdolsun hem sahada kazanacağız, hem de masada kazanacağız." ifadelerini kullandı.

Çalık, Barış Pınarı Harekatı'nda Türkiye'ye yönelik olumsuz itham ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını dile getirererek, "Katliam yapmak Avrupa'ya, Amerika'ya ve İsrail'e tarihlerine baktığınızda göreceğiniz en önemli fotoğraftır. Filistin bugün İsrail tarafından açık hava hapishanesine getirilmiş durumda. Avrupa dönsün kendi tarihine baksın. Türkiye'nin pırıl pırıl tertemiz bir tarihi vardır. Türkiye her zaman zalimlerin karşısında dimdik durdu." değerlendirmesinde bulundu.

Çalık, şunları kaydetti:

"Mecliste konuşma yapan özellikle CHP'nin milletvekilleri, 'Terörist ağzıyla konuşma yapanların Allah belasını versin' diyorlar. Bu teröristlerin isimleri ne, bana sayar mısınız, kim bu teröristler, adlarını bilmiyor musunuz, okuma bilmiyor musunuz, 40 bin şehidimizin, gazimizin olduğu yerde, bu terör örgütlerinin adını bilmiyor musunuz? Bunlar PKK, bunlar DHKP-C, YPG, PYD, DEAŞ. Sen 'Teröristlerin ağzıyla konuşanların Allah belasını versin' derken, bu terör örgütlerinin hiç birinin adını ağzına almayarak, terör örgütlerini söylemeyerek hiçbir yere varamazsın. Madem bela okuyorsun, çık belanı açıkça oku ve deki 'PKK'ya destek verenin, DHKP-C'ye destek verenin, DEAŞ'a destek verenin, PYD'ye YPG'ye destek verenin sırtını dayayanın da Allah belasını versin' diyeceksin, o zaman bütün belaları okuyacaksın. Biz her yerde terör örgütlerinin ve teröristlerin temizlenmesini amaçlıyoruz. Milli ve yerli duruşu olan herkesle yol yürümeye sonuna kadar devam edeceğiz."

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Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 05:00 Kaynak: AA
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