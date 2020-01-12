Milletvekili Öznur Çalık'dan esnafa ziyaret - Son Dakika

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, kentte esnaf ziyaretlerinde bulundu.

AK Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Milletvekili Çalık, İnönü Caddesi ve Alacakapı Mahallesi'nde esnafla bir araya geldi.

Esnafla bir süre sohbet eden Çalık, görüş ve taleplerini dinledi.

Çalık, burada yaptığı konuşmada, "Her zaman esnafımız ve hemşehrilerimizle iç içeyiz. Mutlaka her programda ayrı bir bölgedeki esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. Biz milletimize efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Hemşehrilerime yakın olmaya özen gösteriyorum." ifadelerini kullandı.